Путеводитель по «Миру»

Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту.1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе российских бюджетников и пенсионеров на карты «Мир». Документ стал важным шагом к повсеместному распространению отечественной платежной системы на финансовом рынке. Согласно его положениям, до 1 июля 2017 года банки должны обеспечить прием карт «Мир». С этого же момента бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут выдавать карты «Мир». Речь идет о десятках миллионов человек — прежде всего о пенсионерах, студентах и работниках бюджетных организаций. При этом не все хотят переходить на «Мир» добровольно — люди, пользующиеся другими системами, не понимают, почему им надо отказываться от привычных инструментов.