Путеводитель по «Миру»

Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту.1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном
переводе российских бюджетников и пенсионеров на карты «Мир». Документ
стал важным шагом к повсеместному распространению отечественной
платежной системы на финансовом рынке. Согласно его положениям, до 1
июля 2017 года банки должны обеспечить прием карт «Мир». С этого же
момента бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут
выдавать карты «Мир». Речь идет о десятках миллионов человек — прежде
всего о пенсионерах, студентах и работниках бюджетных организаций. При
этом не все хотят переходить на «Мир» добровольно — люди, пользующиеся
другими системами, не понимают, почему им надо отказываться от привычных
инструментов. https://lenta.ru/articles/2017/05/30/mir4all/