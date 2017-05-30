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Коллекция идиотизмов
| 04:59
zhenya
67
Шаг в бессмертие
Василий Лазарев нашел Бога, пережив смерть
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Сколько 100 плюс 60?
140
комментатор
около 2 недель назад
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что происходит с афишей обратите внимание плиз
савин
около 1 месяцев назад
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я такой же человек как и все
савин
около 1 месяцев назад
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люди должны понимать
савин
около 1 месяцев назад
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бичам - новый дом
петр
около 1 месяцев назад
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я верю в заповеди
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