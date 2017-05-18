Поющие наколки
Для того чтобы прослушать сделанную татуировку, нужно установить специальное приложение на мобильный телефон и просканировать её по принципу QR-кода. Девайс озвучит рисунок, а вы несколько секунд будете наслаждаться звуковой дорожкой.
Идея создания такой необычной татуировки принадлежит тату-мастеру из Калифорнии Нэйту Сиггарду. Одному из своих друзей он набил фрагмент звуковой дорожки, и после сеанса тот сказал: "Как было бы здорово, если бы можно было её прослушать!" Это вдохновило Нэйта на создание специального приложения, он набил себе звуковую волну с голосом своей девушки и их четырёхмесячного ребёнка и выложил в "Фейсбуке".
Ненормальная на видео ниже набила себе вой любимой шавки.
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