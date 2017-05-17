37-й вернулся
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В итоге: есть прораб державы, после которого нам остались ядерный щит и космос, московские высотки и та Грузия, которая по инерции до сих пор считается «цветущей», отмобилизованная научно-конструкторская школа и разведывательное подспорье ей. И, если уж на то пошло – остановленный маховик массовых репрессий и утвердившаяся на его месте жёсткая (во всех смыслах) законность.
Не злодей и не ангел. Человек своей жестокой эпохи, которая в том числе его трудами стала для нас великой и триумфальной.
Но это прошлое. Оно… прошло. Радостно, конечно, за Л.П. Берию – что целый Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости. И что нам с этого сегодня?
А сегодня нам с этого вот что.
Текст скопирован с сайта Nalin.Ru.Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости.
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При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"
Текст скопирован с сайта Nalin.Ru.Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости.
При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"
При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"
Текст скопирован с сайта Nalin.Ru.Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости.
При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"
При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"