37-й вернулся

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Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости - начал показывать документальный цикл "Страна Советов. Забытые вожди" (производство «Медиа-Стар» при участии Российского военно-исторического общества и министерства культуры). Всего будет семь героев: Дзержинский, Ворошилов, Будённый, Молотов, Абакумов, Жданов и Берия. Открыл фильм о Лаврентии Берии. В картине, к удивлению многих, революционера представили не палачом, а верным слугой Отечества, который выполнял поручения советского руководства. Не злодей и не ангел. Человек своей жестокой эпохи, которая в том числе его трудами стала для нас великой и триумфальной.
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В итоге: есть прораб державы, после которого нам остались ядерный щит и космос, московские высотки и та Грузия, которая по инерции до сих пор считается «цветущей», отмобилизованная научно-конструкторская школа и разведывательное подспорье ей. И, если уж на то пошло – остановленный маховик массовых репрессий и утвердившаяся на его месте жёсткая (во всех смыслах) законность.

Не злодей и не ангел. Человек своей жестокой эпохи, которая в том числе его трудами стала для нас великой и триумфальной.

Но это прошлое. Оно… прошло. Радостно, конечно, за Л.П. Берию – что целый Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости. И что нам с этого сегодня?

А сегодня нам с этого вот что.

Текст скопирован с сайта Nalin.Ru.
При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"

Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости.
Текст скопирован с сайта Nalin.Ru.
При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"

Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости.
Текст скопирован с сайта Nalin.Ru.
При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.
При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии"

Первый канал бухнул в болото ангажированной лжи увесистую каменюгу исторической справедливости.
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