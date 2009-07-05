Как убивает телевизор

Жила-была обычная семья – мама, папа и двое детей. Жили они дружно. Каждый вечер они собирались за ужином, включали телевизор и мирно и хорошо проводили свободные часы. Но вот однажды мама, вернувшись с работы, зашла на кухню, полезла в холодильник за замороженными рыбными котлетами и привычным движением руки навела пульт на телевизор, но квадратный ящик почему-то не заговорил, не засветился, а продолжил стоять безучастно, отражая в экране лампу. Мама позвала папу, но и он не справился с техникой. В этот вечер за ужином вся семья недовольно жевала подгоревшие котлеты, сердито поглядывая друг на друга. А на следующий день папа, который никогда не мог даже на час отпроситься с работы, чтобы отвезти ребенка в поликлинику, взял отгул и повез телевизор в мастерскую. Да, это были тяжелые три дня, которые пришлось пережить семье, но вот, наконец, телевизор был возвращен на свое место, и мама, папа и двое их детей вновь зажили мирно. А еще: на семейном совете, проходившем во время рекламы, они решили, что надо обязательно купить второй «телек» – пусть будет.

Думаете, такого не бывает? Бывает. А бывает и так, что мы просто не замечаем в себе элементов такой телевизионной зависимости. Как же наладить отношения с этим техническим достижением? Психолог Людмила Ермакова поделилась своим опытом и как мама, и как специалист.

Невзрослеющие дети

Для многих телевизионные программы стали привычным фоном всей жизни. Вроде бы дела делаем, а телевизор что-то там бормочет. И при этом мы говорим: «совершенно нечего смотреть, показывают всякую дрянь, одна реклама целый день». Мы абсолютно уверены, что контролируем свои отношения с «голубым экраном», и считаем, что он никак не влияет на нашу жизнь. А уж тем более на жизнь наших детей, которые еще слишком малы, чтобы понимать, о чем идет речь. « Это ошибочное мнение, – уверена психолог Людмила Ермакова. – Мы просто не всегда можем просчитать, какой вред может нанести такой фоновый режим». Ребенок как будто бы не обращает внимания на телевизор, но многие родители замечают, что во время рекламного блока он бросает все свои игры и поворачивается в сторону телевизора, а иногда даже подходит вплотную и начинает там что-то внимательно рассматривать . «Реклама выстраивается по своим особым законам так, чтобы привлекать внимание и что-то внушать человеку. Она яркая, сделана в игровой форме – это близко ребенку, – поясняет специалист. – И при этом в ней встречается материал, который несет определенный заряд, разрушающий защитные механизмы психики. Он может быть разным – агрессивным, тревожным… И этот заряд проникает в душу, и незаметно для нас может нанести большие разрушения, тем более, если это детская, еще не окрепшая душа».

В то время, когда ребенок должен активно изучать мир, когда он должен самостоятельно познавать окружающую его действительность, учиться воспринимать и сопоставлять, он получает картинки, по определенному сценарию сменяющие друг друга. Ребенок начинает привыкать к «клиповому» типу мышления. А чтобы этого не происходило, желательно, чтобы до 3-х лет ребенок вообще не сталкивался с говорящим и показывающим ящиком даже случайно.

«Как же так? – удивятся многие родители. – А как же развивающие программы?» Западные специалисты в течение 25 лет собирали материал, чтобы дать ответ на этот вопрос. И их выводы неутешительны: дети, которые начинает смотреть даже так называемые развивающие программы раньше года, чаще, чем лишенные такого обучения малыши, испытывают трудности с развитием речи. Эти экспериментально подтвержденные данные легко объяснимы. Сажая ребенка перед телевизором, мы приучаем его к пассивному образу жизни. «Ведь ребеночек очень активен, он активно осваивает нашу реальность, нашу жизнь, и блокировать эту его деятельность включением телевизора – это просто преступление, – уверена Людмила Ермакова. –Одно дело – иметь перед глазами какой-то визуальный ряд и пассивно воспринимать информацию, и совсем другое – постоянно что-то делать самому. Посмотрите, маленькие дети могут до бесконечности открывать-закрывать дверцу шкафа, могут долго-долго стучать по столу ложкой или какой-нибудь игрушкой. Это их метод исследования, в них развит ориентировочный рефлекс – «что такое?». А мы что делаем? С помощью телевизора этот рефлекс тормозим».

Вот так, неразумно вмешиваясь, взрослые создают проблемы, которые еще проявят себя в будущем. «Потом мы удивляемся, почему выросшее чадо не может никуда «встроиться». Не может найти себе подходящий вид дальнейшего образования, не может вообще как-то самоопределиться с работой, не делает попытки попробовать какую-то деятельность, – продолжает Людмила Ермакова. – Но, если ребенок правильно развивается, то он, как включился в активную деятельность в детстве, так по инерции на большой скорости благополучно «проскакивает» подростковый возраст и входит во взрослую жизнь. А выросшие у телевизора дети не имеют активной жизненной позиции, потому что мы сами приучаем их к пассивности».

Существует даже такой термин «кидалты» – «взрослые дети». Днем они, как положено, ходят на работу, а вечером смотрят мультфильмы, играют в компьютерные игры и читают сказки-фэнтези. Вот такое «застревание» в детстве – попытка уйти от взрослых проблем. Одни психологи говорят, что связано это с тем, что с самого детства такой человек не научился решать вопросы, а привык при возникновении сложностей уходить в нереальные телевизионные миры, которые не заставляют думать и самостоятельно действовать. Другие утверждают, что «синдром Питера Пэна», как еще называется такое инфантильное поведение, возникает оттого, что ребенок недополучил детских развлечений в раннем возрасте и теперь наверстывает упущенное. Людмила Ермакова говорит: «Просто всего должно быть в меру – и когда ребенок растет, и когда он уже вырос».Но как же определить эту меру? Здесь есть два основных критерия – это время и содержание.

Законы дисгармонии

Одного взгляда на программу главных телевизионных каналов достаточно, чтобы понять, современное ТВ не предлагает детям практически ничего. Утром в линейку взрослых программ с трудом вклиниваются мультфильмы, ну, и вечером, как и в нашем с вами детстве, можно посмотреть самую известную детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!» Но за 45 лет своего существования и она существенно изменилась. В ней теперь редко можно увидеть те мультфильмы, на которых выросли несколько поколений наших соотечественников. Для современных детей – «современные» мультфильмы. Правда, психологи не всегда одобрительно относятся к таким новинкам. Вообще, рынок современной мультипликации, по крайней мере, той, которая активно распространяется, оставляет желать лучшего. «Если раньше в мультфильмах были живые нормальные образы, то сейчас обязательно какие-то монстры» , – вздыхает Людмила Ермакова. Для людей верующих и знающих о существовании рядом с нами духовного мира, такие герои кажутся совсем уж недопустимыми. «Видя искаженные образы, видя каких-то одноглазых фиолетово-треугольных сущностей, дети начинают к ним привыкать и даже ими интересоваться. И темный духовный мир становится для них родным, знакомым и любимым», – поясняет психолог. А дальше – больше: начинается с малого, а потом кажутся нормальными фильмы ужасов, триллеры и кровопролития на экране, и все это с телеэкрана постепенно приходит и в жизнь.

«Да, в старых мультфильмах тоже были чудовища, вот, взять хотя бы «Аленький цветочек», – сравнивает старые и новые анимационные фильмы специалист. – Но там это чудище не главный действующий герой, его показывают всего в нескольких кадрах, и там оно вызывает адекватную реакцию – страх, когда это существо в таком виде, и радость, когда оно превращается в прекрасного принца. А сегодняшние мультипликационные чудовища вызывают иные чувства – они не пугают, но притупляют естественное неприятие безобразного, и дети перестают дистанцироваться от монстров и уродливых существ». Идея Достоевского о спасении мира красотой становится трудноосуществимой, потому что с самого раннего возраста дети привыкают к тем образцам, которые видят на экране, и именно они закладывают основу их представлений о красоте.

Кроме того, оформление мультипликационного фильма влияет не только на развитие у ребенка вкуса, но и на его внутреннее состояние. Вспомните знаменитый тест Люшера, когда человеку предлагают определенный набор цветов, и он выбирает те, которые соответствуют его настроению. «Если по этому набору можно проводить довольно точную диагностику, – рассказывает Людмила Ермакова, – то, соответственно, задавая человеку определенную цветовую гамму, можно ввести его в определенное состояние, например, уныния, апатии, агрессии, саморазрушения…» Слишком быстрая, резкая смена кадров – это, по мнению психолога, тоже не очень хорошо, так как она может нарушать течение естественных ритмов функциональных структур формирующегося мозга и всего организма.

Но вряд ли мультипликаторы прошлых лет, выполняя свою работу, руководствовались данными каких-то исследований и анализов, специально подбирали цветовую гамму и ритм, которые не навредят. Почему же у них получались добрые и полезные мультфильмы, а современные аниматоры далеко не всегда справляются со своими задачами? «Есть определенные законы гармонии, – рассуждает Людмила Ермакова, – и люди, которые делали эти фильмы, были профессиональными художниками. Все эти законы гармонии они знали, они их изучали и воспроизводили в своем творчестве. А сейчас очень многое направлено на дисгармонию, на дисбаланс». Задача родителей – постараться оградить своего ребенка от таких разрушающих его хрупкую психику «произведений» современной культуры.

Лимит

Как ограждать? Некоторые родители вообще не имеют дома «телеящика», некоторые пытаются вывести его из строя. Но при этом мамы и папы забывают, что, если уж ребенок чего-то захотел, то он обязательного этого добьется. Людмила Ермакова рассказывает историю из собственного воспитательного опыта: «Я в свое время пыталась даже ломать телевизор. Представляла так: открою, лампу какую-нибудь вытащу, и все – работать не будет. Развинтила, открыла, а там панель с микросхемами, что вынимать – не понятно. Обнаружила там и проводочки, соединяющие разные блоки, вынула один и спрятала. И была очень довольна где-то в течение месяца, а потом, как-то, придя домой, заметила, что телевизор как будто бы работал. Я была в ужасе – он не должен, в нем нет детали! Развинтила и увидела, что мои дети, взяв какие-то кондовые толстые провода и вместо клемм оснастив их обрезками ластика, починили телевизор. Я тогда пережила шок, поскольку представила, какое там напряжение и как это было опасно. После этого попыток таким образом побороть телевизор больше не было».

Чтобы у ребенка не возникал эффект «запретного плода» вид погасшего экрана, пусть периодически этот экран работает. Но, если учитывать количество и уровень детских программ на ведущих каналах, включать его стоит не для просмотра телепрограмм, а для просмотра дисков из домашней видеотеки – тщательно подобранных мультфильмов, фильмов и образовательных передач. Это во-первых.

Во-вторых, есть несколько телеканалов, которые рассчитаны на детскую аудиторию. Правда, сегодня их передачи можно увидеть только через услуги операторов кабельного телевидения, или же в Интернете – телеканал «Бибигон», часть программ которого включена в сетку вещания некоторых государственных каналов, и детский семейный образовательный телеканал «Радость моя». Но даже хорошее телевидение не должно быть «безлимитным». Конечно, нужно, чтобы качественные, позитивные программы шли в течение всего дня, ведь одни дети учатся в первую смену, другие – во вторую, а бывают ситуации, когда ребенку даже необходимо весь день смотреть телевизор.

«Если ребенок болеет, или кто-то близкий умер, или какие-то тяжелые переживания были, вот тут телевизор может сыграть отвлекающую роль, – говорит Людмила Ермакова. – То есть, как лекарство. Но прием лекарства всегда контролирует врач, и здесь необходим контроль. Одному в какой-то ситуации, может, и надо весь день лежать и смотреть, чтобы не плакать и не говорить, какой я весь несчастный, а другому – не больше 15 минут в день». Если же ребенок здоров и ничего экстраординарного не произошло, то после того, как он посмотрел любимую программу, не надо позволять ему дальше сидеть перед экраном, разинув рот: «все, хватит, иди заниматься другими делами». Телевидение быстро затягивает, стоит чуть-чуть расслабиться, и все, что бы ни показывали, кажется важным, полезным, интересным. Легче всего выключить телевизор, если ваш ребенок смотрел программу, в которой учат что-то делать самому – рисовать, мастерить какие-то поделки. У родителей на полке может стоять «ящичек специального назначения», в котором хранится все то, что обычно используют ведущие – бумага, картон, карандаши, ножницы, краски, кисти, клей и так далее. Вместе с телевизионными мастерами ребенок начинает выполнять работу, конечно, он отстает от ведущих, но зато, когда программа подошла к концу, он уже вовлечен в активную деятельность, которой и продолжает заниматься, не обращая внимания на выключенный экран.

В-третьих, надо постараться сделать так, чтобы у ребенка не было такого времени, которое ему надо «как-то убить». Отец Алексий (иеромонах Петр) Василенко, настоятель Свято-Алексиевской пустыни, где сегодня проживает и учится уже около 170 детей, говорит, что если у ребенка вдруг высвобождается полчаса, то именно в эти полчаса может влезть какая-нибудь дурь. Своим воспитанникам фильмы из видеотеки он позволяет смотреть лишь раз в неделю, замечая, что даже если сажать их перед экраном всего лишь на 15 минут несколько раз в неделю, ребята начинают расслабляться. Есть ведь немало других занятий, поощряя и развивая интерес к которым, можно «вырастить активную личность, которая всегда будет при деле, – рекомендует Людмила Ермакова. – Когда человек умеет и одно делать, и другое, и третье, переключаться с деятельности на деятельность – это очень хорошо. Говорят: «ребенок вырастет трудоголиком». Нет, чаще всего трудоголиками становятся люди, которые как раз немногое и умеют, а находят одну деятельность, за которую можно зацепиться. Бойтесь недогрузить своих детей. Большая часть их проблем начинается со свободного времяпрепровождения. А надо организовать жизнь своего чада так, чтобы одна деятельность плавно перетекала в другую».

Ну и, наконец, четвертое и, пожалуй, самое главное. Людмила Ермакова советует: «Ребенок не должен оставаться дома один. Поработав в комиссии по делам несовершеннолетних, я поняла это. Все беды начинаются именно с этого – ребенок остается один, ищет, чем себя занять, и вот эта предоставленность самому себе в раннем возрасте очень опасна. Это не значит, конечно, что надо ходить и следить за ребенком, но надо понимать, что если у вас есть дети, то им надо отдавать довольно много времени и сил». И тогда родителям несложно будет объяснить своему ребенку, почему не стоит включать телевизор без спроса, и какое он имеет влияние. Много слов не надо, чтобы донести до ребенка простую истину – сидя перед телевизором, вместо того, чтобы жить, мы убиваем свое время и бездейственно наблюдаем, как живут другие.

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