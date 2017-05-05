Сёмин и буржуазия

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Константин Сёмин с 1.07 популярно объясняет кто и зачем хочет похоронить Ленина.

К 9 мая Мавзолей В.И. Ленина позорно прикрывают.


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Дачник

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