Повесть в стихах "Верность"
Эту «повесть в стихах» в редакцию выслала Наталья ИЗМАЙЛОВА из села Новотроицкое. Как она написала, «это произведение помогло мне стать лауреатом Международного конкурса в Москве. Посвящено оно памяти отца моего мужа, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Очень хотелось бы почтить этим произведением память всех, кто воевал в той войне, и всем, кто пережил (и не пережил) те страшные годы».
Верность
(Повесть в стихах)
1.
На краю заброшенной деревни,
Среди сада, в маленькой избушке,
Одиноко жил старик Есенин,
Схоронив давно свою старушку.
Волею судьбы – через дорогу
В доме ветхом, перед чистым полем,
Коротала век свой одиноко
Милая старушка баба Поля.
Пролетело много зим и вёсен:
То снегами заметало с крышей,
Урожай дарила щедро осень,
Летом – поле становилось рыжим.
Старикам скучать не приходилось –
Кто захочет, тот найдёт работу.
- Поля, как картоха? Уродилась?
- Хорошо. Спасибо за заботу….
- Завтра по грибы пойду, с рассветом.
Ты пойдёшь?
- Да надо бы, конечно….
Их соседство было добрым, светлым.
Хоть и знали, что живут не вечно.
Баба Поля помогала в стирке.
Дед чинил забор, латал им крыши.
У печи она латала дырки
В стареньких вещах.
Шуршали мыши
У него в кладовке и за печкой.
Кот лениво щурил глаз зелёный
На огонь зажжённой дедом свечки.
Подставляя бок теплу холёный.
2.
Золотом осыпало округу,
Красок много подарила осень.
В том году к Есенину, как к другу,
Старый фронтовик приехал в гости.
И привёз товарищу подарок,
Чтоб порадовать живым и тёплым,
Двух забавных, маленьких овчарок:
- Назови их Радиком и Фёклой.
Помнишь Радика?
- Он был отцом и другом….
- Ну, а Фёклу?..
- Раненых спасала….
За погибших – по второму кругу
Выпили, горбушкой с ломтем сала
Закусили. Посидели молча,
Вспоминая всех – живых и мёртвых….
Просидели до глубокой ночи.
Спать ложились на диван потёртый:
- Как когда-то… под одной шинелью,
Под открытым небом ночевали….
- А мечтали, помнишь, о постели….
- И о женской ласке….
- Мира ждали….
* * *
Но вдвоём недолго засиделись.
Друг обратно в путь – домой собрался.
Под ногами два щенка вертелись,
Будто провожая. Попрощался
С другом фронтовым старик Есенин,
Проводил до старенькой калитки,
На скамейку в садике осеннем
Сел со вздохом: «Эк, поди! Смотри ты!»…
Два щенка в игре таскали ветку
У скамейки, радовали старость.
«Одного отдам своей соседке.
Пусть и ей немного будет радость»….
3.
Радик с Фёклой быстро подрастали.
Старикам на старости – забота.
Баба Поля с Фёклой коротали
Зиму у печи, а дед в работе:
Снега нынче много навалило.
- Нам с тобою, Радик, надо чистить
Дворик свой и помогать, мой милый,
Бабе Поле с Фёклой. Ну-ка! Быстро!
Дверь едва он отворяет в сени,
Радик – к двери! Рад поторопиться!
Инструмент берёт старик Есенин,
Одевает в дырах рукавицы.
Снег скрипит под старыми пимами,
На заборе кот – собак боится.
Дым из труб над старыми домами,
Радик с Фёклой бегает, резвится.
Баба Поля вышла за дровами,
Чтобы жарче натопилась печка.
А за домом в снежном покрывале
Поле, а за полем – речка.
Всё сковало холодом и снегом,
На окне морозные узоры.
И не слышно никакого смеха,
Голосов не слышно бабьих, вздорных.
До весны деревня, будто в спячке,
Утеплилась ворохом сугробов.
Кто-то лечит у печи болячки,
Кто до лета – балует утробу.
4.
Солнце греет – топит лёд на речке.
С поля снег ручьями в ров сбегает.
На скамейке дремлет кот беспечно,
От собак уже не убегает.
Радик с Фёклой носятся по саду,
Дед с метёлкой снова у порога.
Баба Поля оживленью рада:
«До весны дожили, слава Богу»….
Оживлённо в маленькой деревне,
Хоть семей не так уж в ней и много.
Благодать! Тепло! Никто не дремлет!
Старики на солнце греют ноги.
Инструмент: лопаты, грабли, вилы –
Всё в ходу. Сжигают листья, ветки,
Старый хлам. Как будто с новой силой
Всё вокруг проснулось. И соседки
Будто «натрещаться» не успеют,
Будто новостей скопилось – куча!
По девичьи Фёкла хорошеет,
Радик стал как богатырь, могучий.
* * *
Целый день собаки вместе, рядом.
Баба Поля травы собирает –
Эта пара здесь – простору рада!
Баловство с работой сочетая,
Охраняют добрую хозяйку:
«Вроде в поле тихо, но кто знает…
Вдруг беда – тогда отпустим лайку,
А пока затишье – поиграем!»
Лёгкий ветер по лесу гуляет,
Шепчется с деревьями листвой.
Дед Есенин с топором шагает,
Ищет старый лес да сухостой.
Чтоб зимой топилась печка жарко
У него и у соседки Поли.
Рядом – неразлучные овчарки:
«Что прекрасней может быть, чем воля!»
5.
Горизонт окрасило багрянцем.
Вечер над деревней догорает.
Золото на окнах светит глянцем
И деревня к ночи затихает.
И в прохладе сад, где спеют вишни,
Зреют дружно кисти винограда.
Дед Есенин из избушки вышел:
«Друга на ночлег позвать бы надо.
Он опять у Поли, с Фёклой рядом!
Ни на шаг от «девки» не отходит.
Вот тебе на старости – отрада…
Небо красно – к ветреной погоде» -
Жмурясь на закат, старик вздыхает
И подходит к старенькой калитке:
- Радик! – крикнул. – Где тебя таскает?
И добавил тихо: «Ишь ты, прыткий»….
Во дворе у бабы Поли Радик
Уши навострил, услышав кличку,
И на зов метнулся в миг к ограде.
Фёкла – следом! «А тебя – не кличут!..» -
Засмеялась тихо баба Поля.
Миг какой-то, как беде случиться –
Выезжает на дорогу с поля
И к деревне, словно ветер, мчится
Чья-то незнакомая машина.
На минуту б раньше или позже!
Но судьбу, как видно, не вершить нам….
Разве угадать такое можно?
Стук глухой и громкий лишь услышав,
Так и не поняв мгновенье это,
Дед Есенин на дорогу вышел
Встретить друга: - Радик, милый, где ты?..
Пёс прильнул к ногам хозяйским тихо,
Проводив глазами блеск машины,
Что промчалась мимо деда лихо.
Пыль подняли новенькие шины….
* * *
Вечер догорал. Струили звёзды
Свет к земле. И к людям – на дорогу….
Дед Есенин, утирая слёзы,
Слов не находил…. Да, что в них проку!..
Рядом с ним поникла баба Поля.
Слёз не видно… только ком у горла…
- Как же это?.. Фёкла… знаю, больно… -
Старенькие руки к ней простёрла. –
Потерпи, родная… Христа ради….
Катит дед уже тележку с сада.
Присмирел, беду почуяв, Радик
И сидит тихонько с Фёклой рядом.
На земле лежит его подруга,
Шумно лишь бока свои вздымает.
Замерла в тиши ночной округа,
Лишь луна деревню освещает.
* * *
Дед Есенин, баба Поля, Радик –
Молча, ночь сидели рядом с Фёклой.
Кажется, грустил весь старый садик
И слезой блестели в окнах стёкла.
Только лишь рассвет пахнул прохладой
И на небе звёзды стали блёкнуть,
Молча, дед принёс свою лопату.
Молча яму стал копать для Фёклы.
6.
День в разгаре. Солнце уж в зените.
Ветерок гуляет среди сада.
Холмик свежий под кустом ракиты.
Пёс устало распластался рядом.
То, как будто спит, глаза прикрывши…
То, вдруг, резко вздрогнет и подскочит!
Воробьи чирикают на крыше,
А в траве кузнечики стрекочут.
Радик уши навострил: «Не слышно?..
Не идёт к нему его подруга?
Солнце светит, разнотравье – пышно!
Что ж не поспешит она?» - По кругу
Пёс вокруг холма прошёл неспешно.
Тихо поскулил, понюхал воздух….
Он готов хоть вечность ждать, конечно.
Только одному – хоть вой на воду….
* * *
- Радик, милый, ты поешь немного. –
Дед Есенин вынес с кашей миску.
Только пёс совсем её не трогал,
Будто без подруги есть – не мыслил.
Баба Поля курочку-несушку,
Не жалея, Радику сварила.
Виновато глянул на старушку –
Есть не стал, что та не говорила.
Светом солнца ярким днём залитый,
Ночью – лунным, что на всю округу,
Верный пёс в саду, где куст ракиты,
День и ночь стерёг свою подругу.
7.
Старикам казалось, что невзгоды
Уж давно о них совсем забыли.
В ясный день и встужу-непогоду,
Не кручинясь, по соседству жили.
То ли это жизни злобный гений,
То ли смерти – им напоминанье:
Напоследок – радость на мгновенье...
И отдать кому то – на закланье.
На заре тихонько дед Есенин
Вышел в сад, что б Радика проведать.
Тот, как ждал, что б в час его последний
О любви и верности поведать.
Старику в глаза взглянул уныло,
Голову от лап не поднимая.
Знал старик, что счастьем это было,
Только кто отнял его – не зная.
* * *
На скамейке, в садике осеннем,
Среди красок буйство и прохлады,
Баба Поля и старик Есенин –
Аккуратных холмика два рядом.
* * *
То ли это жизни шутка злая,
То ли смерти им напоминанье…
Почему случилось так – кто знает….
Да и проку что от этих знаний.
Знали старики, что счастье – было!
Пусть, недолгим, но для них – богатым!
В верности, в любви таится сила!
Знали – надо быть всегда им рядом.
Только вместе одолеть несчастье –
Лишь теперь пришло к ним осознанье.
Лишь двоим – вокруг весь мир прекрасен –
Радик с Фёклой в том напоминанье.
Наталья ИЗМАЙЛОВА,
с. Новотроицкое