Повесть в стихах "Верность"

Эту «повесть в стихах» в редакцию выслала Наталья ИЗМАЙЛОВА из села Новотроицкое. Как она написала, «это произведение помогло мне стать лауреатом Международного конкурса в Москве. Посвящено оно памяти отца моего мужа, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Очень хотелось бы почтить этим произведением память всех, кто воевал в той войне, и всем, кто пережил (и не пережил) те страшные годы».

Верность

(Повесть в стихах)

1.

На краю заброшенной деревни,

Среди сада, в маленькой избушке,

Одиноко жил старик Есенин,

Схоронив давно свою старушку.

Волею судьбы – через дорогу

В доме ветхом, перед чистым полем,

Коротала век свой одиноко

Милая старушка баба Поля.

Пролетело много зим и вёсен:

То снегами заметало с крышей,

Урожай дарила щедро осень,

Летом – поле становилось рыжим.

Старикам скучать не приходилось –

Кто захочет, тот найдёт работу.

- Поля, как картоха? Уродилась?

- Хорошо. Спасибо за заботу….

- Завтра по грибы пойду, с рассветом.

Ты пойдёшь?

- Да надо бы, конечно….

Их соседство было добрым, светлым.

Хоть и знали, что живут не вечно.

Баба Поля помогала в стирке.

Дед чинил забор, латал им крыши.

У печи она латала дырки

В стареньких вещах.

Шуршали мыши

У него в кладовке и за печкой.

Кот лениво щурил глаз зелёный

На огонь зажжённой дедом свечки.

Подставляя бок теплу холёный.

2.

Золотом осыпало округу,

Красок много подарила осень.

В том году к Есенину, как к другу,

Старый фронтовик приехал в гости.

И привёз товарищу подарок,

Чтоб порадовать живым и тёплым,

Двух забавных, маленьких овчарок:

- Назови их Радиком и Фёклой.

Помнишь Радика?

- Он был отцом и другом….

- Ну, а Фёклу?..

- Раненых спасала….

За погибших – по второму кругу

Выпили, горбушкой с ломтем сала

Закусили. Посидели молча,

Вспоминая всех – живых и мёртвых….

Просидели до глубокой ночи.

Спать ложились на диван потёртый:

- Как когда-то… под одной шинелью,

Под открытым небом ночевали….

- А мечтали, помнишь, о постели….

- И о женской ласке….

- Мира ждали….

* * *

Но вдвоём недолго засиделись.

Друг обратно в путь – домой собрался.

Под ногами два щенка вертелись,

Будто провожая. Попрощался

С другом фронтовым старик Есенин,

Проводил до старенькой калитки,

На скамейку в садике осеннем

Сел со вздохом: «Эк, поди! Смотри ты!»…

Два щенка в игре таскали ветку

У скамейки, радовали старость.

«Одного отдам своей соседке.

Пусть и ей немного будет радость»….

3.

Радик с Фёклой быстро подрастали.

Старикам на старости – забота.

Баба Поля с Фёклой коротали

Зиму у печи, а дед в работе:

Снега нынче много навалило.

- Нам с тобою, Радик, надо чистить

Дворик свой и помогать, мой милый,

Бабе Поле с Фёклой. Ну-ка! Быстро!

Дверь едва он отворяет в сени,

Радик – к двери! Рад поторопиться!

Инструмент берёт старик Есенин,

Одевает в дырах рукавицы.

Снег скрипит под старыми пимами,

На заборе кот – собак боится.

Дым из труб над старыми домами,

Радик с Фёклой бегает, резвится.

Баба Поля вышла за дровами,

Чтобы жарче натопилась печка.

А за домом в снежном покрывале

Поле, а за полем – речка.

Всё сковало холодом и снегом,

На окне морозные узоры.

И не слышно никакого смеха,

Голосов не слышно бабьих, вздорных.

До весны деревня, будто в спячке,

Утеплилась ворохом сугробов.

Кто-то лечит у печи болячки,

Кто до лета – балует утробу.

4.

Солнце греет – топит лёд на речке.

С поля снег ручьями в ров сбегает.

На скамейке дремлет кот беспечно,

От собак уже не убегает.

Радик с Фёклой носятся по саду,

Дед с метёлкой снова у порога.

Баба Поля оживленью рада:

«До весны дожили, слава Богу»….

Оживлённо в маленькой деревне,

Хоть семей не так уж в ней и много.

Благодать! Тепло! Никто не дремлет!

Старики на солнце греют ноги.

Инструмент: лопаты, грабли, вилы –

Всё в ходу. Сжигают листья, ветки,

Старый хлам. Как будто с новой силой

Всё вокруг проснулось. И соседки

Будто «натрещаться» не успеют,

Будто новостей скопилось – куча!

По девичьи Фёкла хорошеет,

Радик стал как богатырь, могучий.

* * *

Целый день собаки вместе, рядом.

Баба Поля травы собирает –

Эта пара здесь – простору рада!

Баловство с работой сочетая,

Охраняют добрую хозяйку:

«Вроде в поле тихо, но кто знает…

Вдруг беда – тогда отпустим лайку,

А пока затишье – поиграем!»

Лёгкий ветер по лесу гуляет,

Шепчется с деревьями листвой.

Дед Есенин с топором шагает,

Ищет старый лес да сухостой.

Чтоб зимой топилась печка жарко

У него и у соседки Поли.

Рядом – неразлучные овчарки:

«Что прекрасней может быть, чем воля!»

5.

Горизонт окрасило багрянцем.

Вечер над деревней догорает.

Золото на окнах светит глянцем

И деревня к ночи затихает.

И в прохладе сад, где спеют вишни,

Зреют дружно кисти винограда.

Дед Есенин из избушки вышел:

«Друга на ночлег позвать бы надо.

Он опять у Поли, с Фёклой рядом!

Ни на шаг от «девки» не отходит.

Вот тебе на старости – отрада…

Небо красно – к ветреной погоде» -

Жмурясь на закат, старик вздыхает

И подходит к старенькой калитке:

- Радик! – крикнул. – Где тебя таскает?

И добавил тихо: «Ишь ты, прыткий»….

Во дворе у бабы Поли Радик

Уши навострил, услышав кличку,

И на зов метнулся в миг к ограде.

Фёкла – следом! «А тебя – не кличут!..» -

Засмеялась тихо баба Поля.

Миг какой-то, как беде случиться –

Выезжает на дорогу с поля

И к деревне, словно ветер, мчится

Чья-то незнакомая машина.

На минуту б раньше или позже!

Но судьбу, как видно, не вершить нам….

Разве угадать такое можно?

Стук глухой и громкий лишь услышав,

Так и не поняв мгновенье это,

Дед Есенин на дорогу вышел

Встретить друга: - Радик, милый, где ты?..

Пёс прильнул к ногам хозяйским тихо,

Проводив глазами блеск машины,

Что промчалась мимо деда лихо.

Пыль подняли новенькие шины….

* * *

Вечер догорал. Струили звёзды

Свет к земле. И к людям – на дорогу….

Дед Есенин, утирая слёзы,

Слов не находил…. Да, что в них проку!..

Рядом с ним поникла баба Поля.

Слёз не видно… только ком у горла…

- Как же это?.. Фёкла… знаю, больно… -

Старенькие руки к ней простёрла. –

Потерпи, родная… Христа ради….

Катит дед уже тележку с сада.

Присмирел, беду почуяв, Радик

И сидит тихонько с Фёклой рядом.

На земле лежит его подруга,

Шумно лишь бока свои вздымает.

Замерла в тиши ночной округа,

Лишь луна деревню освещает.

* * *

Дед Есенин, баба Поля, Радик –

Молча, ночь сидели рядом с Фёклой.

Кажется, грустил весь старый садик

И слезой блестели в окнах стёкла.

Только лишь рассвет пахнул прохладой

И на небе звёзды стали блёкнуть,

Молча, дед принёс свою лопату.

Молча яму стал копать для Фёклы.

6.

День в разгаре. Солнце уж в зените.

Ветерок гуляет среди сада.

Холмик свежий под кустом ракиты.

Пёс устало распластался рядом.

То, как будто спит, глаза прикрывши…

То, вдруг, резко вздрогнет и подскочит!

Воробьи чирикают на крыше,

А в траве кузнечики стрекочут.

Радик уши навострил: «Не слышно?..

Не идёт к нему его подруга?

Солнце светит, разнотравье – пышно!

Что ж не поспешит она?» - По кругу

Пёс вокруг холма прошёл неспешно.

Тихо поскулил, понюхал воздух….

Он готов хоть вечность ждать, конечно.

Только одному – хоть вой на воду….

* * *

- Радик, милый, ты поешь немного. –

Дед Есенин вынес с кашей миску.

Только пёс совсем её не трогал,

Будто без подруги есть – не мыслил.

Баба Поля курочку-несушку,

Не жалея, Радику сварила.

Виновато глянул на старушку –

Есть не стал, что та не говорила.

Светом солнца ярким днём залитый,

Ночью – лунным, что на всю округу,

Верный пёс в саду, где куст ракиты,

День и ночь стерёг свою подругу.

7.

Старикам казалось, что невзгоды

Уж давно о них совсем забыли.

В ясный день и встужу-непогоду,

Не кручинясь, по соседству жили.

То ли это жизни злобный гений,

То ли смерти – им напоминанье:

Напоследок – радость на мгновенье...

И отдать кому то – на закланье.

На заре тихонько дед Есенин

Вышел в сад, что б Радика проведать.

Тот, как ждал, что б в час его последний

О любви и верности поведать.

Старику в глаза взглянул уныло,

Голову от лап не поднимая.

Знал старик, что счастьем это было,

Только кто отнял его – не зная.

* * *

На скамейке, в садике осеннем,

Среди красок буйство и прохлады,

Баба Поля и старик Есенин –

Аккуратных холмика два рядом.

* * *

То ли это жизни шутка злая,

То ли смерти им напоминанье…

Почему случилось так – кто знает….

Да и проку что от этих знаний.

Знали старики, что счастье – было!

Пусть, недолгим, но для них – богатым!

В верности, в любви таится сила!

Знали – надо быть всегда им рядом.

Только вместе одолеть несчастье –

Лишь теперь пришло к ним осознанье.

Лишь двоим – вокруг весь мир прекрасен –

Радик с Фёклой в том напоминанье.

Наталья ИЗМАЙЛОВА,

с. Новотроицкое