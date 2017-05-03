Налоговики будут в онлайне следить за каждым магазином. Как?

Большинство магазинов и ресторанов к лету обязаны обновить все свои
кассы и передавать данные о чеках налоговикам в режиме реального
времени. Как будет работать новая система и что ждет продавцов и
покупателей?Через четыре месяца, с 1 июля, почти все российские ритейлеры должны
обзавестись кассами, которые передают данные о покупках в Федеральную
налоговую службу (ФНС) в режиме онлайн. Это требование закона «О
применении контрольно-кассовой техники», поправки в который приняты
летом 2016 г. и вступают в силу с 1 июля 2017 г. До этой даты
предпринимателям нужно модернизировать или поменять около 1,2 млн касс
по всей стране. Тем, кто не успеет этого сделать, придется платить штраф
– 75–100% выручки, но не менее 30 000 руб. https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/02/27/679120-ochered-kassoi