Налоговики будут в онлайне следить за каждым магазином. Как?

Большинство магазинов и ресторанов к лету обязаны обновить все свои кассы и передавать данные о чеках налоговикам в режиме реального времени. Как будет работать новая система и что ждет продавцов и покупателей?Через четыре месяца, с 1 июля, почти все российские ритейлеры должны обзавестись кассами, которые передают данные о покупках в Федеральную налоговую службу (ФНС) в режиме онлайн. Это требование закона «О применении контрольно-кассовой техники», поправки в который приняты летом 2016 г. и вступают в силу с 1 июля 2017 г. До этой даты предпринимателям нужно модернизировать или поменять около 1,2 млн касс по всей стране. Тем, кто не успеет этого сделать, придется платить штраф – 75–100% выручки, но не менее 30 000 руб.