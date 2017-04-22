Как будут расселять пятиэтажки: обещания и реальность

В четверг Госдума в первом чтении приняла законопроект о реновации
жилого фонда Москвы, то есть о сносе пятиэтажек. Авторы законопроекта
утверждают, что людей из снесенного жилья переселят в новые качественные
дома, расположенные в том же районе, и что предоставленные им квартиры
будут больше, удобнее и дороже старых. Но вчера газета «Ведомости»
внимательно изучила законопроект и пришла к выводу, что не все так
просто. Она составила список обещаний, которые власти раздают москвичам,
и сравнила их с тем, что написано в законе. Делюсь с вами текстом
«Ведомостей». varlamov.ru/2341371.html