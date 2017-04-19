Карточки для малоимущих введем в следующем году

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Об электронных авто-документах, деревянных домах и дешевых отечественных продуктах - в интервью министра «Комсомолке»
Глава Минпромторга Денис Мантуров.                                 Глава Минпромторга Денис Мантуров
www.nsk.kp.ru/daily/26668/3690006/
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Селедков

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