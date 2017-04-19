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Карточки для малоимущих введем в следующем году
| 07:59
Argus1000
11
Об электронных авто-документах, деревянных домах и дешевых отечественных продуктах - в интервью министра «Комсомолке»
Глава Минпромторга Денис Мантуров
www.nsk.kp.ru/daily/26668/3690006/
Нераспроданный хлеб запретят возвращать пекарням для повторной обработки
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