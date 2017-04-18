Самый модный забор в этом году





Профлист - это, по всей видимости, самый дешевый материал для заборов. Рифленые листы оцинкованной с покрытой пластиковым слоем стали великолепно сохраняют форму, не требуют мощных креплений и очень красиво смотрятся.





Если фасад участка прикрыт таким забором одного цвета, да еще и похож на цвет металлочерепицы, которой покрыт дом, это смотрится красиво… до того времени, пока ваш сосед не установит такое же ограждение. И как хорошо не выглядел дизайн дома, похожесть ограждений лишит его какой-либо индивидуальности.





А ведь совсем не нужно ради придания индивидуального облика строить забор из камня - Вы можете сделать более красивым и более интересным ограждением из профлиста. Владея профессиональным цифровым оборудованием сделанного в Германии, мы покрываем на профлист практически любое изображение.





Если желаете забор из дерева - нанесите изображение досок: нанесенный материал не потеряет под воздействием солнца и дождя, такие деревянные доски не отламаются с проржавевших гвоздей и не повредит жук короед. Когда Вы мечтаете о ограждении из чистого облицовочного кирпича, то изображение будет таким натуральным, что его трудно будет найти отличия от настоящего. Так же существует - изображение бетона, красивый, воздушный. Он бывает очень красивым и никто не даже не подумает, что все это - просто 3D - картинка на листе из металла.





Вы имеете возможность окончательно отказаться от образа старомодного забора и поменять его изображением деревьев, загородного пейзажа с цветами и рекой или вьющемся плющом. Такой забор зимой будет изумлять цветами как летом!





Многообразность изображений

Нужно иметь в виду, что забор из профлиста могут украшать не лишь картинки различных ограждений. На поверхности возможно разместить разнообразные картинки:





- Действия сухопутных и морских сражений, показанные через через размещения на фундаменте или кирпичных опорах. Когда скачущий наездник перескакивает через фундамент, не означает, что он выскочил из картины: потому что фундамент - является частью изображения, но впечатление создается максимально реалистичное.









- Старинные плакаты, рекламы советских и дореволюционной поры - буквально на любой вкус.

- Прекрасные пейзажи - горы и озера, города и реки.

- Рисунки для детишек, всевозможные и разные, с изображениями мультипликационных героев.





Кроме картинок, какие есть в нашей базе данных, а их там очень большое количество, возможно поместить на забор произвольное изображение, сделанное вами или найденное в сети интернет. Какой бы понравившийся дизайн вы не захотели на своей даче, забор будет его элементом.





Наша фирма "Х7 Комфорт" - единственная в Санкт-Петербурге и области наносит долговечные изображения на профнастил для заборов. Обращайтесь к нам - сделайте свою дачу неповторимой! А также загородный дом или коттедж!





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