Рецепт пасхального кулича













Чистый четверг – это как раз то время, когда принято выпекать пасхальные куличи.

Чтобы вам долго не искать, предлагаем проверенный рецепт вкусного кулича.

Нам понадобятся следующие продукты:

1 литр молока или кефира (кефир лучше), 3 ст.л. сухих дрожжей или 100 г прессованных,

2 пачки сливочного масла (их не растапливать, добавлять мягкими)

200 г сметаны

4 стакана сахара (можно больше, если любите сильно сладкое)

1 ч. л. соли

2 ст. л. раст. масла (может, чуть больше)

2-2,5 кг муки

1 флакон эссенции "дюшес" или ванилин

6-8 яиц

изюм (по вкусу).

Накануне вечером достать из холодильника яйца, сметану, масло, кефир, чтобы продукты утром были комнатной температуры.

Еще нужно помнить, что тесто для куличей любит тепло и не любит сквозняков, поэтому закрывайте все форточки и двери до того момента, пока не испечете последний кулич.

В первую очередь сделать опару. В большую эмалированную кастрюлю налить теплый кефир (чуть нагреть на плите до приятной руке теплоты), добавить дрожжи, немного сахара (полстакана) и муку (около двух стаканов). Стакан обычный граненный (советский). Муку обязательно просеять. Аккуратно перемешать рукой и поставить в теплое место, предварительно накрыв кастрблю хлопчатобумажным полотенцем.

Сколько будет подходить опара зависит, от ваших дрожжей и температуры в помещении. Главное, чтобы поднялась хорошая шапочка.

Отделить белки от желтков. Желтки растереть с оставшимся сахаром добела деревянной ложкой. А белки взбить с солью до пены (не нужно добиваться того, чтобы пена была густой, т.к. белки у нас теплые).

Когда опара подойдет (образуется пышная шапка), постепенно добавить сметану, мягкое масло, хорошо перемешивая всю эту массу рукой. Только делать все нужно нежно, с любовью.

Добавить желтки с сахаром, перемешать и добавить белки с солью.

Далее добавляю муку постепенно, не забывая ее просеивать.

И хорошо вымешивать, чтобы тесто стало отлипать от рук. Руки при этом можно смазать раст. маслом. Вымешивать нужно хорошо и долго, примерно 30 минут, не меньше.

Если будете добавлять изюм, то подготовить его желательно заранее. Предварительно его хорошо промойте, обсушите и посыпьте мукой. Тогда он равномерно распределиться по тесту. Изюм добавляем, когда тесто уже хорошо вымешено.

Ставим тесто подходить, снова накрыв кастрблю полотенцем. Тесто должно подойти два раза. Когда подойдет в первый раз, обомните его аккуратно.

При втором подходе добавить эссенцию (ванилин), перемешать и разложить в формы, предварительно смазанные маргарином (маслом) и обсыпанные манкой. В форме тесто должно заполнять не более 1/3 от всего объема. Получается, что первый раз тесто подошло - мы его ладошкой или кулачком аккуратненько обмяли. Снова накрыли полотенечком и оставили подходить. Когда оно поднялось второй раз, добавили эссенцию, перемешали и разложили в формочки. А третий раз тесто поднимается в формах.

Когда тесто подойдет в формах больше, чем наполовину (примерно на 3/4), ставим в разогретую духовку (180 градусов, если режим "верх-низ" или 160 гр., если режим "конвекция"). Если формы большие - выпекаем около часа, если маленькие - 30 минут. Смотрите по своей духовке. Первые 30 минут духовку не открываем. Готовность проверяем деревянной лучинкой. Когда поставите формочки в духовку, накройте их пекарской бумагой, чтоб не пригорели.

Для смазки верха взбейте 1 белок, 1 ч. ложку лимонного сока с 1 стаканом сахара до плотной белой устойчивой пены. Можно взбивать с сахарной пудрой. После того, как кулич смазали взбитым белком, украсили разноцветной посыпкой, можете его поставить на несколько минут в теплую духовку, чтобы белок "схватился".