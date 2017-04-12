Хорошая девочка Лида на улице Южной живёт
На столе Симоненко зазвонил один из трех телефонов. Судя по длинным
назойливым звонкам, вызывала междугородняя. Симоненко поднял трубку:
— Восемьдесят девятый слушает.
— Товарищ полковник?
— Да
— Здравия желаю, товарищ полковник, это капитан Дубцов говорит из
Днепропетровска.
— Слушаю вас.
— Товарищ полковник, тут у нас... в общем я вам доложить хотел... да
вот не знаю с чего начать...
— Начните с начала, капитан.
— В общем, товарищ полковник, у нас вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет. И здесь недалеко, полчаса от Днепропетровска, село
Жупаница, одна хорошая девочка Лида на улице Южной живет.
— Так. Ну и что?
— Ее золотые косицы, товарищ полковник, затянуты, будто жгуты. А по
платью, по синему ситцу, как в поле, мелькают цветы.
— Так.
— Вот. Ну вовсе, представьте, неловко, что рыжий пройдоха Апрель
бесшумной пыльцою веснушек засыпал ее утром постель.
— Это кто?
— Да еврей один, спекулянт, гнусная личность. Но дело не в нем. Я
думаю, товарищ полковник, не зря с одобрением веселым соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу с портфелем приходит она. В оконном стекле
отражаясь, товарищ полковник, по миру идет не спеша, хорошая девочка Лида...
— Да чем же она хороша? — прижав трубку плечом к уху, полковник закрыл
лежащее перед ним дело, стал завязывать тесемки.
— Так вот, спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с
именем этим ложится, он с именем этим встает! Недаром ведь на каменных
плитах, где милый ботинок ступал, "Хорошая девочка Лида!" с отчаянья он
написал!
— Ну а почему вы нам звоните? Что, сами не можете допросить? У вас ведь
свое начальство есть. Доложите Земишеву.
— Так в том–то и дело, товарищ полковник, что докладывал я! Два раза. А
он как–то не реагировал. Может занят... может что...
— Ну а почему именно мне? Ведь вас Пузырев курирует.
— Но вы ведь работали у нас, товарищ полковник, места знаете...
— Знаю–то знаю, но что из этого? Да и вообще, ну написал этот парень,
ну и что?
— Так, товарищ полковник, не может людей не растрогать мальчишки
упрямого пыл!
— Да бросьте вы. Так, капитан, Пушкин влюблялся, должно быть, так
Гейне, наверное, любил.
— Но, товарищ полковник, он ведь вырастет, станет известным!
— Ну и покинет, в конечном счете, пенаты свои...
— Но окажется улица тесной для этой огромной любви! Ведь преграды
влюбленному нету, смущенье и робость — вранье! На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее. Вот ведь в чем дело!
Полковник задумался, потер густо поросшую бровь. Капитан тоже замолчал.
В трубке слабо шуршало, и изредка оживали короткие потрескивания.
Прошла минута.
— Говорите? — зазвенел близкий голос телефонистки.
— Да, да, говорим, — заворочался Симоненко.
— Говорим, говорим, — отозвался Дубцов. — Ну так, что ж делать, Сергей
Алексаныч?
Симоменко вздохнул:
— Слушай, капитан... ну и пусть, в конце концов, он пишет.
— Как так?
— Да вот так. Пусть пишет. На полюсе Южном — огнями. Пшеницей — в
кубанских степях. А на русских полянах — цветами. И пеной морской — на
морях.
— Но ведь товарищ полковник, так он и в небо залезет ночное, все пальцы
себе обожжет...
— Правильно. И вскоре над тихой землею созвездие Лиды взойдет. И пусть
будут ночами светиться над нами не год и не два на синих небесных страницах
красивые эти слова. Понятно?
— Понятно, товарищ полковник.
— А спекулянта этого, как его...
— Апрель, Семен Израилевич.
— Вот, Апреля этого передайте милиции, пусть она им занимается. Плодить
спекулянтов не надо.
— Хорошо, товарищ полковник.
— А Земишеву привет от меня.
— Обязательно передам, товарищ полковник.
— Ну будь здоров.
— Всего доброго, товарищ полковник.
Владимир Сорокин. Норма.