Страничка поэзии





СЛУЧАЙ В ПЕРЕХОДЕ

Солнце ласково над миром светит,

Трели птичьи в вышине слышны.

Радуются миру, жизни дети,

Не видавшие в глаза войны.

Да и я сегодня счастлив очень:

Полной грудью воздухом дышу.

Перстенек на пальце позолочен:

На свиданье к любушке спешу.

Несколько шагов – и я на месте,

В переход сбегаю, чуть дыша.

Оборвался свист весёлой песни…

Кровью облилась моя душа.

Прислонившись к стенке перехода,

Старый дед медали продавал,

На ступеньках разложив у входа

Памятный и дорогой «товар».

Окроплён «товар» тот алой кровью,

Пулями фашистскими пробит,

Порохом пропах, солдатской болью…

Сердце замирает от обид.

-Ты зачем, дедуль, торгуешь славой,

Как же можно доблесть продавать?

- Я скажу тебе, сынок, о главном:

Денег не хватает, что еще сказать?

Разве б я с медалями расстался?

Это ж всё равно что со страной.

Я повременить, сынок, пытался.

…Выбор этот сделал головой.

Денег трошки, дюже не хватает,

Где их взять, ума не приложу.

В жизни всякое, сынок, бывает…

На погост же их не унесу…

Глядя в посеревшие глазницы,

Полные печали и тоски,

Вынул я купюры с рукавицы:

-Вот, отец, бери, держи.

А медали, ордена не надо,

Ты домой их лучше унеси.

И своей заслуженной наградой

Души наши грешные спаси.

Я пошёл, а дед стоял, крестился,

И сбегали слёзы по усам.

Вот такой вот случай приключился,

Я бы не поверил, коль не сам.

Эх, Россия, что с тобою стало?

Как святыни смеешь продавать?

Не к лицу тебе и не пристало

Память у народа отнимать.

Олеся КОЗИНА

ПЕРВОКЛАШКА

Внучка-ученица

Учится с утра,

Утром сладко спится,

Но вставать пора.

Прозвенел будильник.

-Катенька, подъем!

На столе светильник

Подмигнул: встаем.

Собирайся, Катя,

Некогда лежать.

Ждут тебя занятия:

Петь, писать, считать.

Рисованье, лепка…

Физкультура тоже

Подружиться крепко

С ними вам поможет.

Учительница ваша

Вас всему научит,

Станет Катя наша

Ученицей лучшей.

Валентина КОЗИНА

TERTIUM NON DATUR

Возможно ли любить наполовину,

Немного ненавидеть, чуть жалеть?

На капельку в толпе из виду сгинуть,

И восхищаться, скажем, так на треть?

Есть вещи, чувства, просто ощущенья,

Которым - быть лишь в целом иль не быть:

Не испытать спокойное волненье,

Добро и зло совместно не свершить.

И Землю делит пополам экватор.

В любви всего два слова: «да» и «нет».

И в них – вся жизнь. И tertium non datur.*

И каждый должен выбрать свой ответ.

Рената ЮРЬЕВА

* tertium non datur. – (лат.) третьего не дано

ОТ СЧАСТЬЯ ПОТЕРЯНЫ КЛЮЧИ

От счастья потеряны ключи,

Меня ты не ищи,

Меня ты не зови.

Ведь заперты все

Двери на замок.

Ты полюбил другую.

Но как ты мог?!

Казалось, раньше мы

В любви купались.

Но как-то в жизни

Словно потерялись.

Растаяли прошедшие года.

В душе осталась

Только лишь беда.

Не сберегли с тобой

Душевное тепло.

Разбились наши чувства,

Как стекло.

Тепло души сковал мороз.

Друг друга потеряли мы всерьез.

Любовь САМОЛИЧЕНКО









ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Хлеб преломляется,

Вино изливается,

Мысль Иуды проста.

Трапезой Вечери

Той открывается

Путь ко Кресту Христа.

Это сражение –

Последнее – ведает –

Его – со смертью и злом.

В таком сражении

Возможна победа

Только любви мечом.

Любви совершенной,

Полной и дивной,

Всецелой отдачей себя.

Крест утвердит

Полноту неизбывной

Христовой любви. И скорбя,

Мы принимаем

В Причастия жажде

Пламя той самой любви.

Если покаемся

Искренне, каждый,

Во всех прегрешеньях своих.

Если как Петр

Покаяться сможем

После греха своего.

И невозможное

Станет возможным,

Как Воскресенье Его.

Галина ОРЛОВА

ДОРОГА

Раскисшая весенняя дорога –

Печаль российских наших деревень.

Грязь по колено… Грязи очень много.

И много неба. И пичужек звень.

Стерня полей желта. Вдали – березы.

Простор, и бесприютность, и весна…

Не красота. Но набегают слезы

От русскости картины, что честна.

Жизнь наша – как вот эта же дорога.

В скорбях, и неказиста, и бедна…

Но как она недалека от Бога!

Как в сердце нашем – слезы и весна…

Галина ОРЛОВА