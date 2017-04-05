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"Урал", доработанный напильником
| 11:52
zhenya
11
Кстати, прототип "Урала" - Yamaha SG-5
Страх и ненависть в шведском гетто
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