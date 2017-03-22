ЖИЛЬЦАМ ДОМОВ В КОТОРЫХ НЕТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА, ВЕРНУТ ЧАСТЬ ДЕНЕГ

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Жильцам домов в которых нет коллективных приборов учета, вернут часть денег за отопление

Правительство отменило ранее установленный повышающий коэффициент при расчете платы за отопление.

Точной цифры, сколько сегодня в России домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета потребления тепла, воды, электроэнергии, нет.

patriot-34.ru/общая-категория/жильцам-домов-в-которых-нет-коллектив/

В России должны появиться отдельные платежки за тепло
В России должны появиться отдельные платежки за тепло

Глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская считает, что россияне должны платить за отопление напрямую ресурсоснабжающим компаниям. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом "РГ".

vk34.ru/v-rossii-dolzhny-poyavitsya-otdelnye-platezhki-za-teplo

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Селедков

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