ЖИЛЬЦАМ ДОМОВ В КОТОРЫХ НЕТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА, ВЕРНУТ ЧАСТЬ ДЕНЕГ

Правительство отменило ранее установленный повышающий коэффициент при расчете платы за отопление.
Точной цифры, сколько сегодня в России домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета потребления тепла, воды, электроэнергии, нет.
patriot-34.ru/общая-категория/жильцам-домов-в-которых-нет-коллектив/
Глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская считает, что россияне должны платить за отопление напрямую ресурсоснабжающим компаниям. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом "РГ".
vk34.ru/v-rossii-dolzhny-poyavitsya-otdelnye-platezhki-za-teplo