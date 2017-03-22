Траур в трактире "Матрёшка"

Дэвид Рокфеллер все. Эти слова ясным громом окатились в трактире «Матрешка», заставив брайтонскую интеллигенцию вжаться в сиденья стулий в ужасе. Покинул нас отец родной. Лучшие всегда уходят рано. Почему именно ты, Дэвид? Судьба-злодейка. Дэвид Рокфеллер жил при Николае Втором «Кровавом». Дэвид Рокфеллер жил при Александре «Адвокате» Керенском. Дэвид Рокфеллер при Владимире «Ильиче» Ленине. Дэвид Рокфеллер жил при Иосифе «Тиране» Сталине. А также при Гитлере, потому что Гитлер равно Сталин. Дэвид Рокфеллер жил при Никите «Кукурузо» Хрущеве. Дэвид Рокфеллер жил при Леониде «Бровеносце» Брежневе. Дэвид Рокфеллер жил при Юрии «Чекисте» Андропове. Дэвид Рокфеллер жил при Константине «Кучере» Черненко. Дэвид Рокфеллер жил при Михаиле «Меченом» Горбачеве. Дэвид Рокфеллер жил при Борисе «Рукопожатном» Ельцине. Но Дэвид Рокфеллер умер при Владе «Терране» Путине. Совпадение? Не думаю. Меня как из душа окатило. Стало вдруг совестливо и гадливо на душе. Дотянулся проклятый Сталин.Рокфеллер был нам, правозащитникам и борцам за свободу, как родной. Отец шести детей, Дэвид был приверженцем контроля рождаемости на Земле. В том числе и благодаря популяризации и легализации гей-парадов. Чтобы спасти планету от перенаселения и экономически невыгодного населения его шесть сердец бились за вашу и нашу свободу. Не секрет, что в битве за гранты, правозащитники предпочитали стороны Рокфеллеров или Ротшильдов. Шла давняя битва между этими домами. Трактир «Матрешка» не раз на себе испытывал отголоски этой битвы, когда приверженцы Рокфеллера Моисей Жидоплясов, Моисей Львович Пульман, Яков Щелбанский-Мышкин и Абрам Жидовских яростно били морды сподвижникам барона Ротшильда Семену Яковлевичу Штангенциркулю, Якову Моисеевичу Айлисману, Абраму Моисеевичу Чингачкуку и Моисею Адольфовичу Геббельсону. Конечно я, как связанный с правозащитным фондом Сороса, с легкой иронией смотрел на это противостояние двух орденов правозащиты, но порой чубы трещали как у галицких холопов, наказываемых польским паном в своем шляхетском имении. Ну а после все садились мириться с элитным польским самогоном, скотландским уиски со льдом, крафтовым демидрольным пивом, чайком з Майдану, чадом кутежа и гражданскими активистками. Не забывая воспевать хвалебные оды благодетелям человечества Рокфеллерам, Ротшильдам, Соросу и сенатору Джону Маккейну. Ведь жить надо не по лжи.Очевидно, что Дэвид Рокфеллер убит. Убит подло и злодейски. Еще недавно нефтяному магнату пересадили шестое сердце, и он снова почувствовал себя молодым. И у кого могла подняться рука оборвать его полет на взлете? Кого мог раздражать тихий и застенчивый миллиардер, меценат, глобалист и глава Бильдербергского клуба? Ответ очевиден для любого честного и порядочного человека, гея, демократического журналиста и евроукра. Иуда, спустившийся с небес. Российский диктатор Влад Путин! Ведь больше некому. Скорбит цивилизованное человечество. Рвет на себе платье (и постит это в инстаграмм) вагинал-феминист Эмма Ватсон. Плачет Джоан Роулинг, умеренные джихадисты ИГИЛ и девочка Банана. Тысячи свободных киевлян принесли цветы к американскому посольству. Вся Галиция в едином порыве опустилась на колени в грязь и слякоть, и простояла в течение часа, отдавая последнюю дань уважения многосердечному киборгу. А президент Порошенко особым указом включил Дэвида Рокфеллера в списки Небесной сотни под номером один вместо армянского гастрабайтера Сергея Нигоняна. И я призываю западное общество, Стинга и Бжорк усилить градус накала санкций после этого подлого убийства. Россия должна понести наказание, а Путин закончить свои дни в Гааге. Так говорил Дэвид Рокфеллер. Так хочет и совестливая интеллигенция, неполживая и рукопожатная общественность. Нет предела человеческой мерзости. Час пробил. Падение режима неизбежно. Конец Путина близок в устах Славы Рабиновича. Избавление близко. Боннэр с нами. Так победим!С уважением, Лев Шаранский.