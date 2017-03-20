Ракета из Кореи

Когда "цивилизованный" мир наложил на тебя санкции, а ты успешно испытываешь новые двигатели для баллистических ракет.Сами испытания официально названы "Революцией 18 марта", которая позволит КНДР совершить большой скачок в развитии своих ракетных технологий и в перспективе систематически запускать спутники на орбиту.Как уже ранее не раз говорилось на этот счет, санкции не остановят, а скорее ускорят развитие северо-корейской ракетной программы, так как внешнее давление воспринимается Пхеньяном как лучшее доказательство того, что он все делает правильно и лишь обладание ядерным оружием и средстами его доставки, надежно гарантирует КНДР от нападения со стороны США и Южной Кореи.Младший Ким в свою очередь твердо взял курс на создание полноценной ядерной дубинки, безотносительно позиции США и их сателлитов в регионе. А ведь когда-то, с учетом его европейского образования, он всерьез рассматривался как "северо-корейский Горбачев", который все развалит.