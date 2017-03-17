Итальянская резиденция министра и как вы её оплачиваете

Взгляните на эту прекрасную резиденцию министра правительства России. Это провинция Гросетта в итальянской Тоскане. Ее стоимость 750 миллионов рублей. Но и содержание обходится недешево: оливковые деревья, виноградники, новое строительство.Ну а если министру нужны деньги, где же он их возьмет? Конечно, у нас. Ведь Михаил Абызов не просто министр, но и хозяин всей энергетики Новосибирской области. Именно его компании-монополисты недавно подняли плату на ЖКХ сразу на 15%.Население города возмущено, но власть никак не реагирует и соглашается с тем, что тариф должен быть увеличен, - как же можно не уважить министра.И именно так формируются тарифы ЖКХ по всей России. Они совершенно непрозрачны, не имеют экономического обоснования и повсеместно включают в себя “дополнительные расходы” вроде этой резиденции.И если вы живете в Новосибирске или Новосибирской области, то:Обязательно приходите на митинг против роста тарифов ЖКХ 19 марта в 12.00 на площадь ЛенинаПомогите нам распространить этот ролик на всех местных ресурсах: пусть жители области знают, какую красоту содержат.