Страничка поэзии

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Когда стихи возьмут меня за горло,

Когда от них не в силах улизнуть,

Беру перо, попроще сделав морду,

И – в долгий путь. В неблагодарный путь.

Там смыслы замысла, как раненые птицы,

Ломая крылья, бьются в рифы рифм.

Заезженных метафор вереницы

В одышке аритмий сбивают ритм.

И так проходит день. Неделя. Месяцы!

К Луне летит мой обреченный вой.

И шея предлагает вдруг повеситься,

А Немощь Бледная – моею стать женой.

Но день придет, я свято верю, братцы,

Шарахнет гром по темени, в сердцах.

Слова начнут спрягаться и слагаться,

А Немощь Бледная сбежит из-под венца.

Весь мир вокруг взыграет, заискрится!

Пускай от критиков башки мне не снести,

Душа – сумела! В Слово воплотиться.

…А можно проще – получился стих.

Александр БЕКИШЕВ

НАКАЗ

Дед учил когда-то с видом важным:

- Женщину носите на руках.

Ту, что подарила жизнь однажды,

Не рифмуйте с матом вы в словах.

Да, сурова и подчас упряма

И обидеть может невзначай,

Но она всего-то только мама,

На неё, прошу, ты не серчай.

Отогрей ей лучше сердце лаской,

Будь отрадой матери своей.

Только с ней ты сбрасываешь маску

И чуть-чуть становишься светлей.

Пред иконою в молитве станет:

- Ох, спаси мне, Господи, детей.

Кто еще на путь, скажи, наставит,

Кто наделит мудростью Твоей?

О себе так часто забывает,

А о детях помнит каждый час.

Сердце от тревоги замирает

И слезинка катится из глаз.

Молча слушают наказ сей дети.

И не смеют деду возражать.

- За неё теперь и мы в ответе,

Нам ответ пред Господом держать.

Никому, ты слышишь, обещаем:

Маму мы в обиду не дадим.

Ведь и мы пред Господом предстанем -

И тогда за маму постоим.

Олеся КОЗИНА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

О том, что нет женщины универсальней,

Писал наш поэт из времён, не столь дальних:

Всё может и сладит с улыбкой иль с гневом

(А впрочем, зависит то, где вы и с кем вы).

Не только коня остановит живого,

Легко через лужи протащит стального!

Не только в горящую избу помчится,

Ещё и вернуться с компом умудрится!

Метла отдыхает, и ступа в печали:

Отсталыми в гонках по жизни все стали.

Царевна с лягушкой слились воедино:

Утрами - с зелёною маской из глины.

Облегчил ей участь прогресс всемогущий -

С мобильным на пару хозяйничать лучше:

Одною рукою мешая в кастрюле,

Слова выпускает на волю, как пули.

Под свой разговор варит, моет, стирает,

Работам-заботам не видно и края.

Нельзя прерывать и процесс воспитанья

Супруга и дочки, и кошки Маланьи.

Признание первенства пальмы - в награду!

Вниманье простое – большая отрада:

Как может растрогать на праздник муж кроткий,

В подарок вручив … молоток и отвёртки…

Рената ЮРЬЕВА

КУДА ВЕДЁТ ДОРОГА

Куда ведёт дорога?

Ведёт она вперёд,

Туда, где над рекою

Румянится восход.

Туда, где на приволье

В таинственной глуши

О чём-то тихо шепчут

Под ветром камыши,

Где облака как дети

Резвятся над водой,

Где солнце ярко светит

Над гладью голубой.

Куда ведёт дорога?

Ведёт она вперёд,

Туда, где над горою

Чуть дремлет небосвод.

Где он с землёй сливается

В невидимой черте.

Парит, расправив крылья,

Орёл на высоте.

Затем всё дальше, дальше,

Ведёт она туда,

Где светятся огнями

Большие города.

И вот уж рядом с нею

Растёт берёзок рать.

А после - неизвестно.

А хочется узнать.

Сергей МЕЗИН

ЗИМА

Засыпала зима нас снегом,

Кругом высокие сугробы,

Гнетет туманом, серым небом,

Запомнили надолго чтобы.

Запомним, как же тут забудешь.

Сурова нынче ты, зима.

Морозишь, вьюжишь, душу студишь.

Сплошная, в общем, кутерьма.

Не часто солнышко проглянет

И приласкает нас теплом,

А после небо вновь затянет,

Накроет землю колпаком.

Устали мы уже, конечно,

Но все пройдет – и это тоже.

Зима, и ты не будешь вечно,

Весна вернется днем погожим.

Растает снег, уйдут метели,

Засветит солнце ярко-ярко.

И упадут, звеня, капели,

Подснежник будет нам подарком.

Валентина КОЗИНА

СТАРУШКА

Шапкой белой снег на крыше,

И пурга метет.

Ветер сквозь стекло не слышен,

В кресле дремлет кот.

У окна стоит старушка.

День уж на закат.

Снежных залежей подушки

Не цепляют взгляд.

«Вот и жизнь, как снег вчерашний,

Пролетела вмиг.

Двадцать лет уж, вспомнить страшно,

Как ушел старик.

Вслед сыночки – ах, как больно,

Больно до сих пор…

Да чего ж теперь, довольно.

Помню уговор.

Чтоб им там – светлей и выше,

Помолюсь опять.

Я надеюсь, Бог услышит,

Как их любит мать.

Дочка вечером заглянет,

Принесет поесть.

Вечер радостнее станет.

Счастье - дочка есть…

Иногда приходят внуки,

Все душою в мать.

Внучка гладит мои руки.

Просит рассказать

В юность как мою бывало.

Всяко было, вот.

Как в войну 17 стало,

Взяли на завод.

Там снаряды выпускали.

Что ты хошь – война.

За станками мы стояли

Сутками без сна.

Раз уснула: в фуфайчонке

Вжалась в уголок.

Мастер пожалел девчонку,

А ведь сдать бы мог.

С твоим дедом повстречались

Мы после войны.

Фронтовик был. Расписались.

Вместе с той весны.

Дом построили. И детки -

Пятеро - росли…

Ах, года мои, как ветки,

Ветры унесли.

Обломало, запуржило,

Постарела я…

Не жалею: все, что было,

Это жизнь моя.

Для любви и для смиренья

Она учит нас.

Вот за вас молюсь, родные,

Чтобы Бог вас спас».

Будто жизнь перелистала,

Стоя у окна.

Воробьишек бойких стая

Из окна видна.

Молвила себе нестрого:

Ни к чему тужить.

В мире. Сыты. Слава Богу!

Дальше будем жить.

Галина ОРЛОВА

МЫ МЧИМСЯ ПО КРУГУ

Мы мчимся по кругу,

Рассветы встречая,

Не слыша друг друга,

Себя забывая.

В глаза забываем

Смотреть добрым взглядом,

А после вздыхаем,

Когда уж не надо.

Куда б ни бросало,

Куда б ни прибило,

А жизнь уходила,

Жаль, жизнь уходила…

Заботой загружены,

Проблемами заняты,

Мы словно застыли

На миг в ожидании.

Мы душу забыли,

И стало нам туго.

Неправильно жили,

Мы мчались по кругу…

Любовь САМОЛИЧЕНКО