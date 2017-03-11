Хотите пенсию — копите сами

Минэкономразвития придумало, как побудить россиян откладывать деньги на пенсию. Эксперты объясняют, почему из этой затеи не выйдет ничего хорошего.

Минэкономразвития придумало, как стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию самостоятельно. Согласно обсуждаемому предложению, чем больший взнос человек перечисляет в систему индивидуального пенсионного капитала, тем ниже у него будет ставка НДФЛ — и наоборот, сообщают «Ведомости». Так, 15% придется платить тем, кто не откладывает деньги на пенсию. Каждый, кто будет откладывать 10% зарплаты, станет платить 10% НДФЛ. Ставка в 13% сохранится у тех, кто будет перечислять на пенсионные накопления 4% от зарплаты.