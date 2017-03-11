Хотите пенсию — копите сами

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Минэкономразвития придумало, как побудить россиян откладывать деньги на пенсию. Эксперты объясняют, почему из этой затеи не выйдет ничего хорошего.

Хотите пенсию — копите сами
Минэкономразвития придумало, как стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию самостоятельно. Согласно обсуждаемому предложению, чем больший взнос человек перечисляет в систему индивидуального пенсионного капитала, тем ниже у него будет ставка НДФЛ — и наоборот, сообщают «Ведомости». Так, 15% придется платить тем, кто не откладывает деньги на пенсию. Каждый, кто будет откладывать 10% зарплаты, станет платить 10% НДФЛ. Ставка в 13% сохранится у тех, кто будет перечислять на пенсионные накопления 4% от зарплаты.
www.rosbalt.ru/business/2017/03/10/1597757.html
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Селедков

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