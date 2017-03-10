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Punk not dead
| 06:19
zhenya
26
Как бывшая колдунья пришла к Богу
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ДедПолицай
около 11 часов назад
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- А ты на шифрина пойдёшь? - Как же я пойду, у меня ни ружья, ни лицензии
соколик
около 4 дней назад
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кто собирает наклейке в магните? приму в дар. делитесь, люди добрые
alex59
около 2 недель назад
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@парфен
поссы в трубы и затухнут
поЧитатель
около 3 недель назад
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мэйк околицу грэйт эгэйн
парфен
около 3 недель назад
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эй синеботы где боярку продают трубы горят
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