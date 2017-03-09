Новые имена
Режим еще держится, благодаря различным ухищрениям и провокациям КГБ, но уже сейчас либеральная общественность обязана думать, как нам обустроить новую демократическую Россию. Как успешно провести массовую люстрацию ватников, колорадов, совков и сталинистов, и оперативно организовать на всей территории лагеря Свободы для перевоспитания рашистов. И самое главное – не допустить ползучей контрреволюции КГБ, как это уже произошло с приходом террана Путина к власти.
Одним из ключевых моментов в воспитании грядущих поколений в русле учения щаранизма, ценностей демократии, идеалов свободы, концепции защиты прав человека и слезинки ребенка, а также евроатлантического выбора является запрет ряда тоталитарных имен, дабы исключить из истории все их негативное влияние. Например можно полностью запретить имена Владимир, Влад, Владислав, Иван, Александр, Екатерина, Иосиф. И с другой стороны заменить их более политкоректными именами, а также составить ряд новых имен, которыми в демократическом обществе обязаны называть своих детей родители под угрозой люстрации. В результате бурного мозгового шторма в трактире «Матрешка» брайтонские интеллигенты накидали предварительный список кошерных имен. Который я и хочу представить вашему вниманию:
Ленащар - Лев Натанович Щаранский
Щапито – Щаранский пишет творческий обзор
Пащар – Паблик Щаранского
Тракмат – Трактир «Матрешка»
Жанжак – Кафе Жан-Жак
Пуповон - Путяра Пошёл Вон!
Нажинелж - Надо жить не по лжи
Борнем - Борис Немцов
Монем – Мост Немцова
Вторнюр - Второй Нюрберг
Демафег – Дело Марка Фейгина
Ельцер – Ельцин-центр
Ебон – Елена Боннэр
Акаса – Академик Сахаров
Назепаш – На земле Павел Шехтман
Ввош – В воде Шестой флот
Вкобу – В космосе Брюс Уиллис
Маризгал – Марк Израилевич Гальперин
Пашехт – Павел Шехтман
Ягрузин – Я грузин
Ярумын – Я румын
Ялюхач – Я люблю хачапури
Сиська – Сиськи Катасоновой
Пелкас – Пелевина и Касьянов
Пятсуна – Пятая судимость Навального
Втодонав – Второй доклад Навального
Женавнеп – Жена Навального вне подозрений
Вишес – Виктор Шендерович, сатирик
Либин – Либеральный интеллигент
Бзмито – Будущее за мультикультурным и толерантным обществом
Заванас – За вашу и нашу свободу
Гозкур – Гозман и Кургинян
Стакац – Стартап Каца
Генгуд – Геннадий Гудков
Варадаг – Варламов и Адагамов
Босота – Боярышник Сотника Александра
Сосад – Сотника Саша, дурналист
Арба – Аркадий Бабченко
Баобаб – Бегство активного общественного борца Аркадия Бабченко
Домдва – Шоу Дом-2
Устам – Успехов тебе Андрей Макаревич
Макан – Макаревич Андрей
Веган – Венедиктов и Ганопольский
Шакаль – Шац, Кац и Альбац
Стыдобыр – Стыдно быть русским
Рунаеп – Русский националист Егор Просвирнин
Плакас – Платить и каяться
Айфос – Айфон Семь.
Для Украины победившего Майдана тоже был представлен список имен гидности:
Майдан
Безвиз
Укроп
Киборг
Антихуйло
Антикотел
Птнпнх
Лалалала
Немоскаль
Кримнаш
Фрегид – Факелоносец революции Гидности
Небесон – Небесная сотня
Баншух – Бандера Шухевич
Чикатун – Чикатило украинский националист
Гимнур – Гимн Украины
Сугс – Слава Украине! Героям слава!
Москанаг – Москаляку на гиляку
Абырвалг – Або мова або геть
Гапонас – Галичина понад усе
Сабегун – Сашко Билый герой Украины
Уркад – Украина ракетно-космическая авиадержава
Фейсс – Фейсбук Семена Семенченко
Понет – Потерь нет
Катыч – Каска Тымчука
И я призываю всех честных и порядочных людей, геев, демократических журналистов и евроукров уже сейчас активно брать себе новые демократические имена из данного списка и менять паспорта, наглядно показывая Путлеру, что мы его не боимся. А кроме того в комментариях активно рукопожимать и дополнять список своими вариантами. Никто кроме нас. Ведь жить надо не по лжи. За вашу и нашу свободу. Так победим!
С уважением, Ленащар
https://vk.com/levsharanskytrue
Одним из ключевых моментов в воспитании грядущих поколений в русле учения щаранизма, ценностей демократии, идеалов свободы, концепции защиты прав человека и слезинки ребенка, а также евроатлантического выбора является запрет ряда тоталитарных имен, дабы исключить из истории все их негативное влияние. Например можно полностью запретить имена Владимир, Влад, Владислав, Иван, Александр, Екатерина, Иосиф. И с другой стороны заменить их более политкоректными именами, а также составить ряд новых имен, которыми в демократическом обществе обязаны называть своих детей родители под угрозой люстрации. В результате бурного мозгового шторма в трактире «Матрешка» брайтонские интеллигенты накидали предварительный список кошерных имен. Который я и хочу представить вашему вниманию:
Ленащар - Лев Натанович Щаранский
Щапито – Щаранский пишет творческий обзор
Пащар – Паблик Щаранского
Тракмат – Трактир «Матрешка»
Жанжак – Кафе Жан-Жак
Пуповон - Путяра Пошёл Вон!
Нажинелж - Надо жить не по лжи
Борнем - Борис Немцов
Монем – Мост Немцова
Вторнюр - Второй Нюрберг
Демафег – Дело Марка Фейгина
Ельцер – Ельцин-центр
Ебон – Елена Боннэр
Акаса – Академик Сахаров
Назепаш – На земле Павел Шехтман
Ввош – В воде Шестой флот
Вкобу – В космосе Брюс Уиллис
Маризгал – Марк Израилевич Гальперин
Пашехт – Павел Шехтман
Ягрузин – Я грузин
Ярумын – Я румын
Ялюхач – Я люблю хачапури
Сиська – Сиськи Катасоновой
Пелкас – Пелевина и Касьянов
Пятсуна – Пятая судимость Навального
Втодонав – Второй доклад Навального
Женавнеп – Жена Навального вне подозрений
Вишес – Виктор Шендерович, сатирик
Либин – Либеральный интеллигент
Бзмито – Будущее за мультикультурным и толерантным обществом
Заванас – За вашу и нашу свободу
Гозкур – Гозман и Кургинян
Стакац – Стартап Каца
Генгуд – Геннадий Гудков
Варадаг – Варламов и Адагамов
Босота – Боярышник Сотника Александра
Сосад – Сотника Саша, дурналист
Арба – Аркадий Бабченко
Баобаб – Бегство активного общественного борца Аркадия Бабченко
Домдва – Шоу Дом-2
Устам – Успехов тебе Андрей Макаревич
Макан – Макаревич Андрей
Веган – Венедиктов и Ганопольский
Шакаль – Шац, Кац и Альбац
Стыдобыр – Стыдно быть русским
Рунаеп – Русский националист Егор Просвирнин
Плакас – Платить и каяться
Айфос – Айфон Семь.
Для Украины победившего Майдана тоже был представлен список имен гидности:
Майдан
Безвиз
Укроп
Киборг
Антихуйло
Антикотел
Птнпнх
Лалалала
Немоскаль
Кримнаш
Фрегид – Факелоносец революции Гидности
Небесон – Небесная сотня
Баншух – Бандера Шухевич
Чикатун – Чикатило украинский националист
Гимнур – Гимн Украины
Сугс – Слава Украине! Героям слава!
Москанаг – Москаляку на гиляку
Абырвалг – Або мова або геть
Гапонас – Галичина понад усе
Сабегун – Сашко Билый герой Украины
Уркад – Украина ракетно-космическая авиадержава
Фейсс – Фейсбук Семена Семенченко
Понет – Потерь нет
Катыч – Каска Тымчука
И я призываю всех честных и порядочных людей, геев, демократических журналистов и евроукров уже сейчас активно брать себе новые демократические имена из данного списка и менять паспорта, наглядно показывая Путлеру, что мы его не боимся. А кроме того в комментариях активно рукопожимать и дополнять список своими вариантами. Никто кроме нас. Ведь жить надо не по лжи. За вашу и нашу свободу. Так победим!
С уважением, Ленащар
https://vk.com/levsharanskytrue