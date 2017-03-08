Поэтическая страничка
НАВЕК ТЕРЯЯ
Моя душа, прошу, поверьте,
Скорбит, печалится, болит:
О, Вы узнали тайну смерти,
А мне же только предстоит.
В глазах распахнутых, огромных
Плескался черной бездны свет,
А в синеве небес бездонных
Душе навстречу плыл рассвет.
Под звуки музыки небесной
Плыла душа над бренным телом,
Плыла свободной, бестелесной,
И возвращаться не хотела.
И Вас теперь навек теряя,
И осознав – не долюбили!
Мы, безутешные, рыдая,
Себя в утрате сей винили.
Александра МИХЕЛЬ
***
Ночь – это тысячи крыл,
Ночь – миллионы преград.
Знает, кто в ночь уходил –
Нет возвращенья назад.
Ты уходил, как они –
Кто до тебя был со мной -
В ночь, в золотые огни
Из Благодати иной.
Ночь – мириады светил.
Холоден свет их во мгле.
Ты свою боль остудил
И позабыл о земле.
Эта реальность и та -
Два мотылька на весах,
Душ двух живых нагота,
Время на двух полюсах.
И обо мне позабудь –
Будет пусть лёгким полёт.
…Млечный откроется путь,
Что в бесконечность ведёт…
Елена ПЕТРОВА
СЛОВА
Сказать «Прости» легко и просто,
Слова сорвутся прямо с губ.
Лишь бы не стало слишком поздно:
Тогда мы слышим пустой звук.
А лучше, чтоб не обижались
Друзья, знакомые на речь,
Подумай, что ты собирался
Из уст своих в сей мир изречь.
Ты пропусти слова сквозь душу,
И отбери лишь только те,
Что можно показать наружу,
Что всем помогут в суете.
Другие – чёрные и злые -
Хранить в душе, прошу, не смей.
Пусть будут чистые, простые.
Лишь с ними станешь ты светлей.
Нам помнить надо, что однажды
За всё, чем полнится душа,
За все слова ответим дважды,
Тогда нам будет грош цена.
О, сколько боли и страданья
Нам можно б было избежать,
Когда священное писанье
Мы чаще стали б вспоминать.
Олеся КОЗИНА
ВЕСНЕ
Ещё не стихли звуки вьюги,
Ещё мороз с утра шалит,
Внимают чутко им подруги –
Метели с текстами молитв.
Берёзы стынут изваяньем,
Привыкнув к роли Несмеян,
И мнится вечным покаяньем
Зимы тягучий караван…
И вдруг на белом покрывале
Огнями вспыхнули цветы:
Луч солнца с неба цвета стали
Коснулся снега с высоты,
И встрепенулись тут же птицы,
Привет восприняв за сигнал,
И раскачали колесницу,
Весне готовя пьедестал!
И радость плещется в природе,
А солнце всё сильней манит,
И стало все равно, что вроде
Ещё мороз с утра шалит.
Рената ЮРЬЕВА
ЛЮБОВЬ
Любовь лишь никогда не перестанет…
Сквозь звезды, расстоянья, времена.
Тот свет она, что вечно к себе манит.
Огонь, что душу высветит до дна.
Надежда, вера и любовь – три вместе.
Но большая из них – любовь. Она
Сорадуется правде, служит чести.
Не мыслит зла, терпению верна.
Не превозносится и не гордится,
Все покрывает и не ищет своего,
И милосердствует, взлетая птицей
К Отцу Небесному, вся для Него.
Большие воды потушить не могут
Любви, и реки не зальют ее.
Крепка, как смерть, любовь. Дорога к Богу.
Расти любовь - сокровище свое.
Галина ОРЛОВА