Поэтическая страничка

НАВЕК ТЕРЯЯ

Моя душа, прошу, поверьте,

Скорбит, печалится, болит:

О, Вы узнали тайну смерти,

А мне же только предстоит.

В глазах распахнутых, огромных

Плескался черной бездны свет,

А в синеве небес бездонных

Душе навстречу плыл рассвет.

Под звуки музыки небесной

Плыла душа над бренным телом,

Плыла свободной, бестелесной,

И возвращаться не хотела.

И Вас теперь навек теряя,

И осознав – не долюбили!

Мы, безутешные, рыдая,

Себя в утрате сей винили.

Александра МИХЕЛЬ

***

Ночь – это тысячи крыл,

Ночь – миллионы преград.

Знает, кто в ночь уходил –

Нет возвращенья назад.

Ты уходил, как они –

Кто до тебя был со мной -

В ночь, в золотые огни

Из Благодати иной.

Ночь – мириады светил.

Холоден свет их во мгле.

Ты свою боль остудил

И позабыл о земле.

Эта реальность и та -

Два мотылька на весах,

Душ двух живых нагота,

Время на двух полюсах.

И обо мне позабудь –

Будет пусть лёгким полёт.

…Млечный откроется путь,

Что в бесконечность ведёт…

Елена ПЕТРОВА

СЛОВА

Сказать «Прости» легко и просто,

Слова сорвутся прямо с губ.

Лишь бы не стало слишком поздно:

Тогда мы слышим пустой звук.

А лучше, чтоб не обижались

Друзья, знакомые на речь,

Подумай, что ты собирался

Из уст своих в сей мир изречь.

Ты пропусти слова сквозь душу,

И отбери лишь только те,

Что можно показать наружу,

Что всем помогут в суете.

Другие – чёрные и злые -

Хранить в душе, прошу, не смей.

Пусть будут чистые, простые.

Лишь с ними станешь ты светлей.

Нам помнить надо, что однажды

За всё, чем полнится душа,

За все слова ответим дважды,

Тогда нам будет грош цена.

О, сколько боли и страданья

Нам можно б было избежать,

Когда священное писанье

Мы чаще стали б вспоминать.

Олеся КОЗИНА

ВЕСНЕ

Ещё не стихли звуки вьюги,

Ещё мороз с утра шалит,

Внимают чутко им подруги –

Метели с текстами молитв.

Берёзы стынут изваяньем,

Привыкнув к роли Несмеян,

И мнится вечным покаяньем

Зимы тягучий караван…

И вдруг на белом покрывале

Огнями вспыхнули цветы:

Луч солнца с неба цвета стали

Коснулся снега с высоты,

И встрепенулись тут же птицы,

Привет восприняв за сигнал,

И раскачали колесницу,

Весне готовя пьедестал!

И радость плещется в природе,

А солнце всё сильней манит,

И стало все равно, что вроде

Ещё мороз с утра шалит.

Рената ЮРЬЕВА

ЛЮБОВЬ

Любовь лишь никогда не перестанет…

Сквозь звезды, расстоянья, времена.

Тот свет она, что вечно к себе манит.

Огонь, что душу высветит до дна.

Надежда, вера и любовь – три вместе.

Но большая из них – любовь. Она

Сорадуется правде, служит чести.

Не мыслит зла, терпению верна.

Не превозносится и не гордится,

Все покрывает и не ищет своего,

И милосердствует, взлетая птицей

К Отцу Небесному, вся для Него.

Большие воды потушить не могут

Любви, и реки не зальют ее.

Крепка, как смерть, любовь. Дорога к Богу.

Расти любовь - сокровище свое.

Галина ОРЛОВА