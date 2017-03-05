Правительство завладеет пармезаном
Подготовлен законопроект о запрете в России отдельных категорий товаров
Правительство хочет распоряжаться санкционными продуктами и товарами, ввезенными в Россию по пониженным тарифам через страны ЕАЭС. Речь может идти, например, о китайском ширпотребе или индийских лекарствах. Что чиновники будут делать с изъятыми товарами, неизвестно. Минфин, инициатор соответствующего законопроекта, подробностей не раскрывает. Сейчас «неправильные» продукты давят бульдозерами и закапывают в землю. https://www.gazeta.ru/business/2017/03/03/10555967.shtml