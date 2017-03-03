Немецкие "секс-беженцы" вернулись в Германию

"Причины неожиданного поступка остаются неизвестными." © Новосибирский новостной портал

Семья Евгения и Луизы Мартенсов с десятью детьми, в декабре 2016 года уехавшая из Германии от уроков сексуального просвещения в Россию, на север Новосибирской области, вернулась — или, точнее, сбежала — назад в Северную Вестфалию. История, о которой говорили в духе «российские скрепы крепче западных», закончилась совсем не так, как хотели бы охранители. Мы выяснили, почему Мартенсы покинули нашу страну.

www.mk.ru/social/2017/02/27/odnoselchane-rasskazali-pochemu-seksbezhency-vernulis-obratno-v-germaniyu.html

