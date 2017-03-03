Человечность
ПРИТЧА
Один директор школы посылал это письмо каждому учителю, которого брал на работу:
«Уважаемый учитель!
Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:
– как ученые инженеры строят газовые камеры;
– как квалифицированные врачи отравляют детей;
– как обученные медсёстры убивают младенцев;
– как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин…
Поэтому я не доверяю образованности.
Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.
Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ».