Протест против барской охоты

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ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ

Согласно Федерального Закона № 209 об охоте и охотничьих ресурсах до 80% охотничьих угодий по решению губернатора могут быть проданы из общедоступных в аренду в частные руки сроком до 49 лет. Есть частные охотничьи хозяйства с которых можно брать пример. Но в большинстве случаев, там творятся безобразия: незаконно запрещают посещение охот угодий для рыбалки сбора грибов ягод и трав; продают путёвки на охоту по высокой цене или вообще не продают для местного населения, якобы для увеличения численности диких животных, а сами устраивают «барские охоты», отстреливая всё подряд.

Охота у нас в Сибири вместо подспорья для увеличения семейного бюджета становится дорогостоящим развлечением в наше не простое экономическое для страны и граждан время. Наши сыновья и внуки не умеющие охотиться не смогут назвать себя сибиряками.

Департаментом по охране природы Новосибирской области подготовлено 45 охотхозяйств на продажу в аренду в частные руки. В г. Куйбышеве НСО 12.02.2017 года прошёл митинг на котором приняли резолюцию с требованием остановить аукционы по продаже охот угодий в аренду в Куйбышевском районе и аукцион отменили.

Разрешая продавать общедоступные охотугодья губернатор Городецкий возможно не догадывается какое важное значение имеют дары природы для жителей сельских районов. Давайте соберём подписи от всех жителей и отправим их губернатору с просьбой отмены аукционов по продаже в аренду охотугодий.

Колчерин Илья Александрович, 8 913 918 55 39