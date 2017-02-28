Ударим МРОТом по инновациям и безработице

Голодец предложила повысить МРОТ ради высоких технологий

Неожиданную связь между низким МРОТ и отсутствием желания у бизнеса развивать высокие технологии обнаружила в понедельник вице-премьер Ольга Голодец. Дешевизна рабочей силы, по ее словам, делает невыгодными вложения в инновации. Эксперты такой связи не видят: повышение МРОТ, по их словам, приведет только к росту безработицы и «серой» занятости. https://www.gazeta.ru/business/2017/02/27/10547501.shtml

