Ударим МРОТом по инновациям и безработице
Голодец предложила повысить МРОТ ради высоких технологий
Неожиданную связь между низким МРОТ и отсутствием желания у бизнеса
развивать высокие технологии обнаружила в понедельник вице-премьер Ольга
Голодец. Дешевизна рабочей силы, по ее словам, делает невыгодными
вложения в инновации. Эксперты такой связи не видят: повышение МРОТ, по
их словам, приведет только к росту безработицы и «серой» занятости. https://www.gazeta.ru/business/2017/02/27/10547501.shtml