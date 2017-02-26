Мне хардбольно

Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру

Среди развлечений любителей «поиграть в войнушку» хардбол занимает особое место. В этой брутальной игре, которая, как считается, возникла в России, используется пневматическое оружие мощностью до 7,5 джоулей. Стреляет оно металлическими пулями, которые при отсутствии должной защиты могут нанести серьезные травмы. Хардбол чреват не только увечьями: ранения, которые получают игроки, вызывают пристальное внимание сотрудников правоохранительных органов, которые могут квалифицировать их как нарушения закона — со всеми вытекающими последствиями.

https://lenta.ru/articles/2017/02/25/hardball/

