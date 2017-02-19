Минздрав РФ: Ваше тело принадлежит нам! Законопроект № 1093620-6

Вы думаете, в РФ всё ради человека? Нет, всё против него! Минздрав РФ выступил с инициативой, которая нарушает все права человека. Он хочет ввести т.н. менеджеров здоровья, которые будут являться сотрудниками страховых компаний. Эти менеджеры будут прикреплены к каждому гражданину и будут пристально следить за тем, чтобы они не пропускали профилактические осмотры и, в первую очередь, вакцинацию...

slavyanskaya-kultura.ru/news/zdorove/minzdrav-rf-vashe-telo-prinadlezhit-nam-zakonoproekt-1093620-6.html

