Плач о рабском домашнем труде женщин

Изо всех концов нашей страны постоянно раздаются женские причитания, а то и истерики о том, что "все в семье на них", что они трудятся как Стаханов на ниве домашней работы.Попробуем разобраться.Вспомним быт крестьянской женщины 100 лет назад.Воду в дом нужно принести с колодца на своих плечах, водопровода-то не было. Нужно было затопить печь, а для этого натаскать со двора дров, заготовленных мужчиной. Готовый хлеб ниоткуда не появлялся, значит, с вечера надо было замесить тесто, а утром печь хлеб. Вообще, бОльшая часть съестного вовсе не покупалась, а приготовлялась тут же дома: корову нужно было подоить, молоко процедить, сливки взбить в масло, а масло убрать в погреб — холодильников-то не было. А вот процесс стирки. Не было никаких стиральных машин и хитрых биологически активных порошков. Холодная вода, часто, в ледяной проруби. Это белье нужно отбить, прополоскать, выжать и мокрое дотащить домой, что само по себе тяжело физически.