Развод с мобильником. Как обманывают в магазинах сотовой связи

На какие хитрости идут продавцы в магазинах сотовой связи, рассказывает АиФ.ru.

Работа салона сотовой связи практически всегда завязана на планах. Очень часто продавцам нужно продать определенное количество товаров определенной марки. Чаще всего это залежавшаяся или не пользующаяся спросом продукция. «У товаров может быть градация по прибыльности для продавца, и консультантам приходится „впаривать“ то, что выгодно ему, а не то, что нужно покупателю. От этого зависит премия».