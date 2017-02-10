Тайна мощей чудотворца преподобного Александра Свирского
Преподобный Александр Свирский — это единственный известный нам новозаветный святой, видевший Бога в Трех Лицах. Всего двум людям, жившим на земле, являлась Пресвятая Троица — ветхозаветному Аврааму и кроткому, смиренному монаху Александру, жившему в дремучих лесах у Свири и почившему более 470 лет назад. С мощами этого удивительного подвижника связано много тайн и загадок, они сохранились в необыкновенном, необъяснимом наукой состоянии, которое можно назвать «белыми ризами преображения». С этих мощей, как с живого лица, в конце XIX века была написана уникальная икона.
Святой угодник Божий мирно почил на 86-м году жизни 30 августа (12 сентября) 1533 года, и лик его после кончины светился, как при жизни… Погребен он был в своей Отходной Пустыньке, рядом с Преображенской церковью.
17(30) апреля 1641 года тело преподобного Александра было обретено нетленным, земля над гробом была поднята в виде свода. Братия монастыря была поражена увиденным – святой угодник как будто почивал в гробу, таким живым он предстал перед ними, все так же светился его лик!
Святые мощи торжественно перенесли в Преображенский собор, где они и пребывали на протяжении веков, пока не пришли времена богоборческой власти…
Александр Свирский. Защитник и покровитель
Документальный фильм (Россия, 2011).
Режиссер Алексей Горовацкий.Сценарий Ольга Исаченко, Алексей Горовацкий.
Летом 1998 года в Петербурге произошло настоящее чудо: были обретены пропавшие 80 лет назад святые мощи преподобного Александра Свирского. Событие это само по себе знаменательное, но интересно еще и тем, что именно со вскрытия раки преподобного началась в 1918 году затеянная большевиками кампания по ликвидации и дискредитации православных святынь. Командир отряда чекистов написал в отчете: "Раку вскрыли и обнаружили в ней восковую куклу". На самом деле все было иначе. Восковая кукла заняла место нетленных мощей. Об их поиске и обретении и рассказывает фильм.
«БЕЛЫЕ РИЗЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
«УГОТОВЬ ДУШУ ТВОЮ ВО ИСКУШЕНИЕ…»
Казалось, в 1919 году мощи преподобного Александра Свирского хотя и не были уничтожены, навсегда канули в безвестность. Но скрыть их было не в силах умов и рук человеческих. Настало время заново обрести великую святыню. И удивительно, как ситуация 1998 года оказалась в каких-то деталях сходной с гонениями 1918 года. Мощи святого 70 лет спустя после «ликвидационной кампании» претерпели многое из того, что на них обрушилось в 1918 году…
Не для того дьявол так работал над сокрытием и фальсификацией мощей чудотворца всея Руси, чтобы запросто, без борьбы, отдать православному народу свою добычу. Когда святые мощи были обнаружены среди экспонатов Военно-медицинской академии, когда они во время молебна замироточили прямо на рентгеновском столе, когда были явлены многочисленные чудеса помощи Божией людям по молитвам преподобного – как и в прежние времена, появилась «группа товарищей», которые, подобно богоборцам 1918 года, спровоцировали истерическую кампанию в бульварной печати.
Явное торжество благодати было нестерпимо для сил тьмы. Только лукавый на этот раз действовал более изощренно – люди, часто далекие от Церкви, выступали под маской радетелей за Православие, гордо называя себя профессионалами, иногда даже не видя самих мощей, не вникая в суть многочисленных убедительных экспертиз, попытались практически голословно, на зыбкой почве эмоций – оспорить подлинность мощей преподобного Александра Свирского. Это именовалось «альтернативными» взглядами.
Шумиха эта не стоила бы и выеденного яйца (тем более что сама Церковь очень трезво и взвешенно относится к своим святыням, сотни раз проверяя и перепроверяя факты и свидетельства), если б вскоре не стала предельно ясной цель провокации: раздув как можно более грязный и оскорбительный скандал, якобы ограждая верующих от поклонения «лжемощам», побольнее уязвить православного человека, посеять сомнение в вере, показать мнимую безблагодатность Московской Патриархии.
Теперь, когда современная «антимощевая кампания» позади, начинаешь понимать, какая же поистине сатанинская сила обрушилась на святость и омрачила умы некоторых людей.
Чудотворцы и для инославных чудотворцы, как может лукавый работать со святыми мощами.
Кто убирает блоги об истории церкви,современных проблемах лукавый верховодит на сайте.
Редакция определяет "Околицу" как ортодоксальное СМИ предназначенное только для православных относящих себя к пастве Московского Патриархата? В моём случае, выходец из православных- старообрядцев и таковым являюсь.