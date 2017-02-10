Тайна мощей чудотворца преподобного Александра Свирского

Преподобный Александр Свирский — это единственный известный нам новозаветный святой, видевший Бога в Трех Лицах. Всего двум людям, жившим на земле, являлась Пресвятая Троица — ветхозаветному Аврааму и кроткому, смиренному монаху Александру, жившему в дремучих лесах у Свири и почившему более 470 лет назад. С мощами этого удивительного подвижника связано много тайн и загадок, они сохранились в необыкновенном, необъяснимом наукой состоянии, которое можно назвать «белыми ризами преображения». С этих мощей, как с живого лица, в конце XIX века была написана уникальная икона.

Святой угодник Божий мирно почил на 86-м году жизни 30 августа (12 сентября) 1533 года, и лик его после кончины светился, как при жизни… Погребен он был в своей Отходной Пустыньке, рядом с Преображенской церковью.



17(30) апреля 1641 года тело преподобного Александра было обретено нетленным, земля над гробом была поднята в виде свода. Братия монастыря была поражена увиденным – святой угодник как будто почивал в гробу, таким живым он предстал перед ними, все так же светился его лик!



Святые мощи торжественно перенесли в Преображенский собор, где они и пребывали на протяжении веков, пока не пришли времена богоборческой власти…

Александр Свирский. Защитник и покровитель

Документальный фильм (Россия, 2011).



Режиссер Алексей Горовацкий.Сценарий Ольга Исаченко, Алексей Горовацкий.

Летом 1998 года в Петербурге произошло настоящее чудо: были обретены пропавшие 80 лет назад святые мощи преподобного Александра Свирского. Событие это само по себе знаменательное, но интересно еще и тем, что именно со вскрытия раки преподобного началась в 1918 году затеянная большевиками кампания по ликвидации и дискредитации православных святынь. Командир отряда чекистов написал в отчете: "Раку вскрыли и обнаружили в ней восковую куклу". На самом деле все было иначе. Восковая кукла заняла место нетленных мощей. Об их поиске и обретении и рассказывает фильм.











