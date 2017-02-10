Новая пайка

В Минюсте утвердили новые правила организации питания заключённых колоний и арестантов СИЗО.

Впервые в новейшей истории России заключённых будут кормить по новым правилам. Теперь «гражданин начальник» в колонии или СИЗО обязан следить, чтобы питание заключённых было вкусным и разнообразным. Например, одни и те же блюда не должны повторяться в рационе заключённых более двух раз в неделю. Во ФСИН Лайфу рассказали, что приказ главы ФСИН, который недавно утверждён Минюстом, меняет всю систему организации питания зэков.

Теперь в колониях и СИЗО запрещено кормить людей блюдами, приготовленными из одних продуктов, которые подаются, например, на обед. Если на первое будет перловый суп, то на второе уже никак нельзя подавать перловую кашу.

В приказе прописано даже, из каких именно продуктов и какие блюда необходимо готовить на завтрак, обед и ужин. Первые блюда предлагаются готовить на мясном бульоне. Вторые мясные и рыбные блюда должны готовиться в трёх видах — варёном, жареном или тушёном. Мясные блюда готовятся из говядины, свинины, курицы, индейки, а рыбные — из наваги, палтуса, трески, минтая и другой рыбы.

В документе прописаны даже такие мелочи, как количество блюд, из которых должен состоять типичный завтрак, обед, ужин, временной интервал между приёмами пищи и калорийность.

Интервалы между приёмами пищи не должны быть более 7 часов, а для воспитательных колоний, в которых содержатся несовершеннолетние осуждённые, вводится пятиразовый режим питания — завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.

Суточный рацион зэка или арестанта в России должен составлять 2600–3000 ккал. Для сравнения: cуточная норма калорий для мужчин-заключённых в США составляет 2400–2800 ккал, для женщин — 1800–2000 ккал.

Руководство ФСИН рекомендует подавать на ужин заключённым рыбные блюда с овощным или крупяным гарниром, хлеб, сахар и чай, а для несовершеннолетних зэков полагается ещё и порция сливочного масла, изготовленного на основе молока.

Кроме того, директор ФСИН обязал руководителей исправительных колоний и СИЗО по первому же требованию осуждённого или подозреваемого ознакомить его с меню блюд, которыми его будут кормить.

— Запрещено кормить заключённых холодной едой. В приказе прописано, что готовая пища в столовые исправительных колоний и камеры СИЗО выдаётся только в горячем виде. Для первых блюд установлена норма — 75 градусов, вторых — 65 градусов, а для чая — 80. Холодный чай выдавать отныне запрещено, — рассказали Лайфу во ФСИН.

До появления 696-го приказа арестантов в системе ФСИН кормили ещё по советским правилам, утверждённым 6 ноября 1988 года первым замглавы МВД СССР генерал-полковником Василием Трушиным.

— В советском циркуляре не было прописано, что заключённым, например, положены кисель, сухофрукты, молоко, специи и ряд других блюд. Не предусматривались замены мяса и рыбы на полуфабрикаты, а кормить заключённого могли хоть целый день одной пшёнкой, также не было ограничений, что одни и те же блюда не должны повторяться не более двух раз в неделю. Не регламентировался и запрет кормить заключённых холодной едой, — говорят во ФСИН.

— В какой-то мере приказ директора ФСИН РФ "О порядке организации питания в учреждениях УИС" можно считать революционным, — заявил Лайфу член экспертного совета при уполномоченном по правам человека РФ Валерий Борщёв. — Есть надежда, что рацион питания, качества самой еды станет лучше.

По мнению же члена фонда "В защиту прав заключённых" Валентина Богдана, появление нового приказа должно дисциплинировать так называемых хозяев, если говорить языком заключённых, а на канцелярском — начальников СИЗО и колоний.

— И до появления приказа заключённым давали молоко, кисель, какао. Кормили рыбой, мясом. Но "гражданин начальник" делал это по своему личному желанию, так как регламентирующих документов не было. А был документ, выпущенный в СССР, где утверждалось, что кормить можно тем, что есть в наличии. Если есть только пшёнка и капуста, то кормить хоть неделю, месяц, — говорит Богдан. — А мясо и рыбу, если она и была, можно было и для себя употребить. Однако сейчас, с появлением приказа № 696, ситуация должна измениться. Как известно, для чиновников главное — бумага, и либо нужно выполнять всё, что там написано, либо бояться проверяющих из прокуратуры, ФСБ или СК.

https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%8B/971441/piervoie_vtoroie_i_kompot_v_koloniiakh_i_tiurmakh_vvieli_novoie_mieniu

