Чудеса святой блаженной Ксении

6 февраля Православная Церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. Ко святой блаженной Ксении Петербургской верующие обращаются с молитвой в самых разных жизненных ситуациях. Мы публикуем подборку писем, пришедших в храм во имя Смоленской иконы Божией Матери и часовню святой блаженной Ксении Петербургской (на Смоленском православном кладбище), рассказывающих о чудесной помощи блаженной Ксении.

В 1997 г. получил два серьезных ножевых ранения в живот. Внутренние органы были сильно травмированы. Операция длилась 6 часов. Жена и сестра во время операции горячо молились. Но врач, делавший операцию, не обнадежил родственников – слишком серьезное было ранение.

Сестре дали телефон Смоленского храма. Был отслужен молебен, после которого раны стали быстро заживать, вопреки прогнозам врачей, считавших состояние Николая безнадежным. Сейчас – здоров, прислал письмо, в котором благодарю Бога и св. Ксению за исцеление. Раб Божий Николай Г., г. Грязи.

Здравствуйте, уважаемый отец Виктор! Мы с дочкой писали Вам в мае этого года и просили отслужить молебен святой блаженной Ксении Петербургской, просили ее помощи в обмене квартиры и о здоровье моей дочери Ксении, которая часто страдает приступами бронхиальной астмы, и о здоровье и вразумлении ее отца, который еще не видел свою дочь и пока что не приходил к нам.

И, конечно, главное – всегда прошу святую блаженную мать Ксению о вразумлении меня, грешной. Ведь все неприятности и беды с нами только по Промыслу Божьему.

Я очень Вас благодарю, отец Виктор, и служителей вашего храма, благодарю св. блаженную Ксению, что по ее молитвам Господь послал нам разные блага! Только еще в мае мы не верили, что помощь Свыше будет так скоро!

Сейчас моя дочка чувствует себя неплохо, я, грешная и недостойная раба Божия, справляюсь с приступами дочки только св. маслицем, молитвой, физическими упражнениями. Конечно, не только я молюсь, а близкие люди тоже. Родные каждый раз не верят, что все обойдется без больницы и уколов (а это вызывает зависимость у астматиков), и все пока обходилось, Господь милует, Пресвятая Богородица и Ксения Петербургская всегда хранят!

Мы очень удачно обменяли квартиру. Вместо 2-комнатной в центре получили 3комнатную в очень удобном и близком от родных месте. Все дороги рядом, а место тихое. Мы пока даже не осознаем своего «счастья». Брат даже делает ремонт, т.к. от обмена получились еще и деньги на поправку нашего положения.

И еще я получила у нашего батюшки благословение молиться за отца своего ребенка, хотя ситуация просто казалось бы безнадежная. Я благодарю и за это св. блаженную Ксению и верю, что она обязательно поможет, что бы у нас все-таки была семья, и у моей дочки Ксении – отец, если это, конечно, в воле Божией. Отец Виктор, прошу Вас отслужите пожалуйста, если это возможно благодарственный молебен святой матери Ксении, о здравии рабов Божиих моих родных и близких и просто нуждающихся в помощи и заступлении. Благодарю Вас, храни Вас Господь! Раба Божия Мария.

Я знаю о великой помощи, которую оказывает блаженная матушка Ксения, когда у могилки ее молятся или оставляют записочки, она особенно помогает сохраняться семьям. А у меня, превеликой грешницы, проблемы с детьми.

Я год назад писала к Вам одно прошение – младшая дочь ушла от мужа, жили в разводе почти 5 лет, и уже так мир закрутил ее, что совсем погибала…

Страдал и муж ее, и сынишка (5 годиков ему). Мне посоветовали написать в часовню матушке Ксении, к Вам, я написала и помощь пришла незамедлительно!! Дочь моя сейчас сошлась с мужем. Живут в деревне, счастливы они и их сынок. Раба Божия Мария, г. Торез, Донецкой обл. 20.12.2000 г.

Здравствуйте, отец Александр. С первых строк своего письма выражаю особую благодарность и огромное спасибо – я на свободе. Благодаря Ксении и Вам, отец Александр, произошло то, что никто и не мог представить. Сначала по помилованию сбросили четыре года – в это поверить нельзя и тут же еще условно досрочно освободили. И получается: еще девять оставшихся месяцев потерял.

Теперь вместе с семьей нахожусь на свободе, вот это чудеса, вот это сила Божия, которой никто не может воспрепятствовать. Господи, прими мой низкий поклон и огромное спасибо от раба грешного Дмитрия. Дмитрий, г.Кузнецк, Пензенская обл. 29.11.2000 г.

В 1997 г. у Татьяны обнаружили опухоль; предстояла операция, так как болезнь прогрессировала. От верующих людей она услышала о великой молитвеннице о нас грешных св. блаженной Ксении Петербургской. Татьяна стала регулярно читать акафист угоднице Божией. В июне 1997 г. смогла приехать в Петербург и поклониться св. Ксеньюшке. Татьяна заказала молебен. Взяв земли и масла из часовни, уехала домой.

Осенью врач на контрольной проверке опухоли не обнаружил, снял с учета, и на карточке появилась надпись: «выздоровела». Татьяна прислала письмо с просьбой отслужить благодарственный молебен. Татьяна Т., г. Упеча, Брянской обл., июль 1998 г.

Я был в 35 учреждениях в поисках работы. К счастью, попала мне в руки книга «Святая блаженная Ксения Петербургская». Я три дня постился, причастился, молил Бога о помощи. Читал акафист св. Ксении Петербургской и молитвы Божией Матери перед иконой “Нечаянная Радость” рано утром, с зажженными свечами. Написал письмо с просьбой отслужить молебен в часовне. И работа по моей специальности нашлась. Вот уже 6 месяцев я работаю. Слава Богу за все. Иван Т., Чувашская республика, 1998г.

Здравствуйте многоуважаемый настоятель о. Виктор. Пишет вам из Волгограда р.б. Нина. Мой сын Олег был под следствием. Ему присудили 3 года строгого режима.

И вот, Слава тебе Господи, по молитвам Вашим и святой блаженной Ксении совершилось чудо. Наш Господь и Пресвятая Богородица даровали р.б. Олегу свободу и в июле он был уже дома. Слава и благодарение Господу за все.

Пишет Вам Марьяна из Украины. Письмо Ваше получила, за которое Вам огромное спасибо. Когда писала Вам свое первое письмо, то у меня была большая проблема: никак не могла купить дом. Но в тот же день, когда отправила письмо, моя знакомая предложила мне купить дом, который продавался возле нее.

Я и раньше слышала про этот дом, но цена была слишком большая, да и еще были покупатели. Но дом продали нам и дешевле, чем раньше хотели продать. Вот так помогла нам святая Ксения. Марьяна, Закарпатская обл. 2001 г.

Я писала Вам письмо, чтобы святая блаженная Ксения Петербургская помогла мне в поисках работы. И какое же было счастье, когда через 2 дня после отправления письма, мне позвонили и предложили работу, где я сейчас и работаю.

В 38 лет Светлана заболела: сильно потеряла в весе, задыхалась, не могла ходить, не могла принимать пищу. Медицинское обследование показывало, что она совершенно здорова. Но силы с каждым днем ее оставляли.

Однажды, вернувшись домой, она почувствовала себя очень плохо, заболела печень и сердце, лекарства не помогали. Светлана чувствовала, что умирает. Лежа в постели, держала книгу о блаженной Ксении Петербургской и молилась святой, чтобы та сохранила ее жизнь ради дочери. Через несколько минут ей стало легче.

С этого дня началось постепенное выздоровление, Светлана и ее близкие благодарят Господа и св. блаженную Ксению за явленное чудо. Светлана, г. Рязань,1998 г.

Здравствуйте, многоуважаемые отец настоятель и другие священники и служители Смоленской церкви! И все, которые служили о моем здоровье и здоровье моих детей и внуков в часовенке Ксении Блаженной.

Письмо Ваше получила в четверг 21 декабря 2000 г. с лепестком розы. Я так обрадовалась, что не поверила своим глазам, ведь у меня не было точного адреса. Я посылала письмо, как «на деревню, дедушке». Письмо все-таки дошло до Вас.

Я очень, очень Вам благодарна за все, что Вы сделали для нас. Доброго Вам здоровья и низкий поклон. Как в вашем письме было написано, я положила лепесток в пузырек с маслом и растирала этим маслом голову и ноги.

У меня очень сильные головные боли, больные ноги, почки и печень. За эти дни, что я растираю голову и ноги, я выпила только одну таблетку. У меня есть книга о блаженной Ксении, молитву ее читаю каждый день и акафист. Пишу письмо, а у самой слезы на глазах, такое Вы большое делаете людям добро. Сердюкова Валентина, 64 года. Московская обл. г.Кашира.

Наша мама вот уже два месяца была тяжело больна, лежала в постели. Когда мы получили святое масло из часовни, помазали им маме лоб, слава Богу, по молитвам св. Ксении ей стало лучше, она поднялась с постели и теперь уже работает, а ведь врачи от нее отказывались – не верили в ее выздоровление. Семья Т., Московская область.

В августе 1993 г. пропал мой муж, в октябре нашли его тело. Осталась я одна с дочкой. Дочке – 10 лет, мне 29. Квартира, в которой мы жили, принадлежала мужу, и он один был в ней прописан. Когда его не стало, мне предложили выселиться из этой квартиры.

Я всегда ходила и хожу в церковь. Там я познакомилась с женщиной, которая рассказала мне про Ксению блаженную, посоветовала молиться ей, дала акафист, который я переписала и стала читать, просить блаженную Ксению помочь нам с дочкой. Мои молитвы были услышаны, квартиру присудили мне. Марина С., г. Ульяновск, 1994 г.

Я инвалид I группы (паралич ног), болезнь моя длится уже 11 лет. Приобрел освободившуюся кооперативную квартиру. Через год появилась прежняя хозяйка квартиры и начала судебную тяжбу, которая тянулась с переменным успехом больше года.

В то время одна знакомая верующая женщина застала меня в подавленном состоянии. Тут же из сумки вынула книжечку «Житие Ксении Петербургской» и велела прочитать. Прочитал не сразу, думал: «Петербург – вон где, а Чита – вот где, как уж тут до Ксении дойдут мои молитвы».

В этой книжечке прочел об одном случае, когда св. Ксения помогла в решении судебного дела. Меня это как-то вдохновило. Между тем приближалось очередное судебное разбирательство. Не знаю почему, но мне пришла мысль написать небольшую икону блаженной Ксении и дать ее матери с собой на суд. Сам я занимаюсь иконописью, т. к. имею художественное образование, пишу иконы.

Мама бережно к ней приложилась, завернула в салфетку, положила в сумку и пошла на суд. Я же тем временем молился, прося Господа и блаженную Ксению помочь нам. Дивны дела Господни!

В суде произошел удивительный случай: бывшая хозяйка квартиры, отвечая на вопросы судьи, так запуталась, что сама рассказала, как купила эту квартиру по фиктивным документам. Даже судья рассмеялась.

Мама вернулась домой обрадованная. А икона св. блаженной Ксении всегда с нами. Так что для Господа и его угодников расстояние не помеха. Дивен Бог во святых Своих, Ему же слава во веки. Аминь! Дмитрий Р., Чита, 1994 г.

Я живу в г. Кузнецке. а моя внучка – в Калужской области. Я всегда молюсь св. Ксении, чтобы она сохраняла мою внучку Ксению и ее семью от бед.

Однажды зимой в доме внучки погас свет. Муж уехал, дверь запер. Внучка при свечке читала книгу, ее 6-месячная дочь спала. Услышав странные звуки, Ксения вышла в сени и увидела, что на чердаке начался пожар (из-за неисправности системы отопления). Ксения схватила дочку, выскочила чудом на улицу, не помнит, как открыла запертую мужем дверь. Тут произошел сильный взрыв. Господь сохранил их! Я думаю, что это матушка Ксения спасла мою внучку и правнучку. З.Е., г. Кузнецк, Пензенская обл., 1996 г.

Здравствуйте, уважаемый батюшка! Пишет Вам многогрешный раб Божий Вячеслав и моя семья. Прошу Вас отслужить молебен святой блаженной Ксении.

Мы, семья военнослужащих, прибыли из Черниговской области к новому месту службы в Львовскую область (Украина). Через один год мне позвонили со старого места службы, что я в документах неправильно написал и на меня насчитали 5 тысяч гривен, но я был уверен, что такой ошибки я не мог допустить, и денег не воровал. Для меня эта новость была большой скорбью: “Посадят в тюрьму, на кого семья останется?”.

Но незадолго до этого случая наша семья приобрела житие и акафист св. блаженной Ксении, где сказано (Икос 7): “Радуйся, клеветою уязвленных от отчаяния избавляющая; радуйся, на суде неправедном скорая защитница”.

И вот со слезами на глазах я взял акафист и, стоя на коленях, читал его, и читал потом каждый день. Я хотел даже ехать туда разбираться, но случилось чудо. По молитвам св. блаженной Ксении Господь свел меня с людьми, которые помогли мне разобраться с этой неправдой. Одни молились за меня, другие помогли с документами.

И вот уже прошло три года, а о том, что было, и не слышно. А все это по молитвам св. блаженной Ксении. Вся наша семья: Вячеслав, Ольга, отр. Иоанн, млад. Анна. 20.11.2000 г.

Господи благослови! Я знаю о великой помощи, которую оказывает блаженная матушка Ксения, когда у могилки ее молятся или оставляют записочки, она особенно помогает сохраняться семьям. А у меня, превеликой грешницы, проблемы с детьми.

Я год назад писала к Вам одно прошение, младшая дочь ушла от мужа, жили в разводе почти 5 лет, и уже так мир закрутил ее, что совсем погибала… Страдал и муж ее и сынишка (5 годиков ему). Мне посоветовали написать в часовню матушке Ксении, к Вам, я написала и помощь пришла незамедлительно!! Дочь моя сейчас сошлась с мужем. Живут в деревне, счастливы они и их сынок. К Вам, дорогой пастырь, с земным поклоном и любовию о Христе. Раба Божия Мария.

Христос Воскресе! Батюшка Виктор, письмо Ваше получила с лепесточком розы святой Ксении. Благодарю Вас за ваши труды и любовь к нам, и прошу Вас отслужите в вашем храме благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, Царице Небесной и Ксении Блаженной от Антонины, Владимира и Наталии.

Батюшка, получила Ваше письмо, плакала от радости и молилась в этот вечер со слезами на коленях. Помолилась и легла спать, и было чудо. Вдруг такой запах цветов – не передать, какие-то секунды, до двух раз. Я такой запах никогда в жизни не ощущала и никогда его не забуду. В доме у меня нет ни цветов, ни духов. Это мати Ксения ко мне пришла. Я еще раз помолилась, поблагодарила всех и уснула. С любовью о Господе.

Дорогой отец Виктор, здравствуйте! Пишу Вам, чтобы рассказать о чуде, явленном Господом по молитвам блаженной матери Ксении.

В конце ноября 2000 г. я неожиданно заболела. Болела тяжело, но уповая на помощь Божию, понимала, что она обязательно придет. За меня молились дочь с зятем, которые 12 ноября 2000 г. обвенчались. Теплилась мысль, что болезнь дана по грехам для укрепления веры.

Будучи больной, я ходила в сопровождении дочери и зятя в храм на службы, ездила к святой блаженной Матроне, к Преподобному Сергию в Троице-Сергиеву Лавру и на родину Преподобного – в Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь, несколько раз причащалась. Прошла обследование в клинической больнице, но проведенный курс лечения не дал никаких результатов.

Дочь с зятем ежедневно ходили в храм на службы, заказывали молебны о моем здравии. Я таяла, оставшись дома одна, плакала перед иконой Спасителя. Плакала горько, хотя и понимала, что на все Божья воля. Не все сделано в этой жизни в свои 52 года. Работаю учителем русского языка и литературы; в семье муж, дочь с зятем.

Наше воцерковление началось с 1991 года. Дочери было 11 лет. Зять к вере пришел два года назад Елена и Дмитрий познакомились в храме 5 мая 2000 г. на Светлой Седмице, на празднике иконы Божией Матери “Живоносный источник”. Летом совершили со мною паломнические поездки в Муром, в Дивеево, в Оптину пустынь. С Божией помощью дети начали создавать истинно православную семью, почитая пост, молитвы, воздержание.

В конце февраля я потеряла всякую надежду на исцеление. Дочь с зятем молились, не теряя надежды. Дочь написала письмо в храм Смоленской иконы Божией Матери с просьбой отслужить молебен о моем здравии святой блаженной Ксении.

С 1994 года Елена читает Акафист блаженной Ксении. Акафист и иконку с часовни дочери привезла матушка Мария – жена ее духовного отца Иоанна. 29 марта муж собирал меня, чтобы отвести на лечение в военный госпиталь. Елена с Дмитрием, открыв почтовый ящик, были до слез тронуты. С волнением мне вручили конверт. Ваше письмо с лепесточком розы, смоченным маслицем из неугасимой лампадки вызвало у меня такую радость!

Плача навзрыд, я целовала изображение часовни. Я почувствовала, по чьей молитве пришла помощь, благодатная помощь Божия, которую мы все просили. С письмом, с лепестком розы в пузырьке с растительным маслом, с Акафистом и кассетой (тоже с Акафистом блаженной Ксении) я отправилась в госпиталь. Прошла глубокое обследование; ничего страшного не найдя, врачи разводили руками, ибо мое состояние и внешний вид не соответствовали хорошим результатам.

“Загадочную” болезнь частично расшифровали и ограничились медикаментозным лечением. А я ежедневно крестообразно помазывала лоб и больные места маслицем. КАКОЕ БЛАГОУХАНИЕ ИСХОДИЛО ОТ МАСЛИЦА С ЛЕПЕСТОЧКОМ В БОЛЬНИЦЕ!!! Через две недели меня выписали…

Дома масло перестало благоухать, но остался тонкий аромат. Меня ждал подарок от дочери и зятя: удивительная икона святой матери Ксении, приобретенная ими на Православной ярмарке. Это изображение сделано с рисунка, принадлежавшего святому праведному Иоанну Кронштадтскому.

Сейчас я хожу на работу, читаю Житие святой блаженной Ксении Петербургской; с маслицем с лепесточком розы я не расстаюсь, ибо чувствую, что мне помимо моей воли навязывается болезненное состояние и непонятный страх. Особенно часто это бывает по утрам, когда я собираюсь на работу в школу. Но в выходные и свободные дни, когда я собираюсь в храм, такого состояния не бывает.

Отец Виктор, огромное Вам спасибо за молебен и за письмо. Оно пришло так вовремя! Я благодарю Господа Бога и святую блаженную матерь Ксению. Дивен Бог во святых своих! Грешная Нонна г. Москва.

Спасибо тебе, святая мати Ксения!

Здравствуйте! Хочу поделиться с Вами и с Вашими прихожанами своей радостью и верою, которую ношу в своей душе, в святую блаженную мать Ксению Петербургскую! Мне сейчас 35 лет.

Зовут меня Наталья, у меня двое детей. 20 лет уже болею тяжелым сахарным диабетом, колю инсулин. С каждым годом становлюсь все больнее и слабее. Пенсия минимальная. И решила я немного помочь материально своей семье. После смерти свёкра остался маленький домик, и я решила поставить туда квартирантов – мужчину-инвалида с сыном, взрослым парнем – за небольшую плату.

И вот тут-то навалились на меня беды и несчастья. Организовал этот «инвалид» там бандитский притон, стреляли из пистолетов, визжали женщины, по 5 машин ставили во двор дома. Я ходила, просила прекратить безобразия, так как за квартиру он не платил, то я просила освободить домик. Но я была слишком слабая и больная, чтобы с ними бороться. Ходила и в милицию, но и там дали от ворот поворот. И я, собрав все свои последние силы, вместе с мужем (таким же слабым и больным) пошла и выставила вещи, рано утром, пока не успела собраться вся банда.

Чего же мне это стоило! Оказывается, у них были связи с милицией и бандитами. Я заперлась в домике и сидела там неделю, а все это время рядом с забором ходила «братва» и кричала, что мне не жить и прочие угрозы. Через неделю накал страстей поулегся, но на меня открыли уголовное дело в милиции, за то, что я, якобы, избила бандитов. Представьте – я в полумертвом состоянии, да еще меня каждый день дергает милиция.

Я похудела – остались кожа и кости, был очень высокий сахар в крови, с трудом передвигалась по комнате. Моя мама сильно плакала и просила Господа помочь мне. А перед этими событиями мы наложенным платежом получали серию книг «Великие пророки», и одна из них была «Ксения Петербургская». Моя мама настолько сильно поверила в эту святую, что передала свою веру и мне. Наши знакомые отслужили молебен в Петербурге.

А я, тем временем, в тяжелом состоянии лежала в эндокринологическом отделении городской больницы. Через 2 месяца меня перевели в краевую психиатрическую больницу с тяжелой депрессией. Здесь тоже пролежала 2 месяца. Вышла и сразу к адвокату – отнесла выписку из больницы.

На 17 июня 1999 г. был назначен суд надо мной, а я не переставала молится моей святой Ксении. Совершенно внезапно мое состояние изменилось – начался абсцесс после уколов и t = 40. Я не в силах была больше ложиться в больницу, начала делать компрессы и дочка колола мне пенициллин. Но ничего не помогало.

Мама и дети день и ночь молили Ксению о помощи, а я лежала в бреду. И вот на 3-и сутки часа в 4 утра я очнулась и увидела возле кровати маленькую старушку в белом платочке. Она мне говорит: «А что же это у тебя из ушка вытекло?» И я опять провалилась в бессознание. Утром мама подошла ко мне и вскрикнула – вся подушка была залита желтовато-красной жидкостью. Мы так и не поняли, откуда она вытекла. Мы решили вызвать «скорую».

Меня отвезли в реанимацию, затем в хирургию, несколько раз резали ногу, потом снова в эндокринологию. Но, оказывается, что через 10 дней после того, как меня резали, вышла амнистия. А потом еще одно чудо – мне позвонила судья и сказала, что суда надо мной не будет. Это было применено впервые в практике суда, обычно сначала идет суд, а в конце объявляют, что человек амнистирован.

После этого суда я бы опять была в реанимации. Я была ошеломлена, я поняла, что меня от позора, клеветы, обиды, несправедливости спасла Ксения. Как ни трудилась подкупленная милиция, следователь, подкупленный судья – у них ничего не вышло, потому что делали они неправедное дело и святая Ксения не позволила им совершить этот произвол. Спасибо тебе, святая мати Ксения! Я тебя люблю и молюсь тебе денно и нощно.

Пожалуйста, дорогой настоятель, отслужите молебен на могилке святой Ксении за здоровье моих близких, пусть она испросит щедрое благословение на все благая дела наши у Милосердного Отца небесного. Смолыгина Наташа, г. Ставрополь.

Cлава Богу, отец Виктор. Пишет Вам р.б. инокиня Наталия из Житомирской области. Вернее инокиня я всего год. До этого времени я жила в г. Санкт-Петербурге и ходила в Ваш приход. Правда, до определенного времени не очень часто, т.к. я инвалид и мне было затруднительно передвигаться без посторонней помощи.

Молитвами матушки Ксении со мной произошел следующий случай. В булочной около моего дома на 17-ой линии у меня украли ортопедическую трость, без которой ходить было особенно тяжело, тем более зимой – был канун дня памяти матушки Ксении. Материально я жила очень бедно, на палку нужно было откладывать три пенсии. По Божией милости я добралась до кладбища и обратно на 17-ю линию без посторонней помощи.

Ночью мне снится сон, будто я иду по улице и подходит ко мне пожилая женщина (как матушка Ксения на рисунке Иоанна Кронштадтского) и говорит: “Ты почему не соглашаешься на операцию?” – отвечаю: “Денег у нас с мамой даже на палочку новую нет, не то, что на операцию”. А она отвечает: “Приходи ко мне, у людей с тобой напросим”.

Утром все рассказала маме. Как быть? Я поняла, что моя любимая святая поможет мне. Нужно ходить на кладбище и просить милостыню. Мама в слезы: “ты что, позор такой”. А я ходила, просила милостыню до самой Пасхи. На Пасху причастилась в Вашем храме и через два дня мама увезла меня в Москву на операцию. Операция прошла так успешно, что даже врачи не ожидали.

Вернувшись домой мне нашлась подходящая работа, мое материальное положение значительно улучшилось. В свободное время я старалась сходить в часовню к матушке Ксении и поблагодарить за все. В сентябре 1999 года умерла мама, мне было очень тяжело и скорбно.

Знакомые монахини пригласили к себе в монастырь на Украину. По благословению о. Николая с острова Залита я осталась в том монастыре. В мирской жизни меня звали Дашей. Староста Вашего храма наверное меня помнит, т.к. я просила милостыню. Прошу Ваших святых молитв. С любовью о Господе инокиня Наталия. 2000 г.

Одна молодая матушка, ожидая появления на свет своего второго ребенка (ее первый ребенок скончался еще младенцем), находилась под наблюдением докторов, так как у нее уже и раньше бывали осложнения, связанные с неудачной беременностью. Теперь онa страдала непрерывными кровотечениями, и доктора опасались, что и эта беременность окажется неудачной.

Она и ее муж очень хотели иметь детей. Они решили отслужить панихиду по Владыке Иоанну Шанxaйcкoмy и блаженной Ксении. Панихида была отслужена о. Георгием Л. На следующий день кровотечение у больной внезапно полностью прекратилось, к великому удивлению докторов, и больше не повторялось. Остальные месяцы беременности протекли совершенно нормально. Родился нормальный, здоровенький мальчик.

Он очень веселый и большой непоседа. Его родители убеждены, что счастливым появлением сына на Божий свет они обязаны чудесной помощи, явленной им по Молитвам Владыки Иоанна Шанхайского и блаженной Ксении Петербургской. МП, 29 марта 1975 г.

Весной я посылала письмо настоятелю Смоленского храма в Петербурге с просьбой отслужить молебен святой блаженной Ксении обо мне, Вере, и о моей дочери Надежде. Я писала, что мне 54 года, что я потерялa работу и не могла никуда устроиться, так как в таком возрасте на работу брать не хотят. Я также писала, что моей дочери Надежде 27 лет и что она никак не может выйти замуж.

Я верила, что если будет отслужен молебен святой блаженной Ксении, то она поможет нам. Дома и я, и дочь читали акафист и молитву блаженной Ксении. Затем я получила письмо, в котором сообщалось, что молебен святой блаженной Ксении отслужен. Прошло нe много времени и мне позвонили и пригласили на работу. Сейчас я работаю. А моя дочь встречается с молодым человеком, у них все хорошо, и они хотят пожениться. Вера, Надежда. Москва

Я, находясь в затруднительном финансовом и семейном положении, имея на руках двух малолетних детей, искала подходящую работу и выход из создавшегося тяжелого положения.

Прочитав жизнеописание блаженной Ксении, я решила обратиться к ее помощи и в одно из воскресений собиралась отслужить по ней панихиду. В то же время и моей маме явилась эта мысль, и мы, не сговариваясь, пришли в церковь с одним и тем же намерением. Это было на Новый год (по старому стилю) и в канун памяти преподобного отца нашего Серафима Саровского, которого я также почитаю.

На другой же день я получила вызов на высокооплачиваемую и подходящую мне работу. С тех пор прошло уже больше года, и я еще не раз обращалась к угоднице Божией блаженной Ксении, всегда получала скорую помощь в разных делах.

Так, мой отец, находясь после очень тяжелой операции в больнице, полторы недели страдал от икоты, так что разрывались швы и он не мог поправиться. Врачи прибегали к разным средствам, но икоту остановить не могли. Я отслужила панихиду по блаженной Ксении, и в тот же вечер икота прекратилась.

Полгода спустя у папы появилась очень подозрительная опухоль на шве. Я снова помолилась блаженной Ксении – опухоль оказалась не злокачественной.

Обстоятельства моей семейной жизни были причиной очень многих тяжелых переживаний, и я неоднократно обращалась к помощи блаженной Ксении. И Господь, по ее молитвам, устроил мою жизнь лучше, чем я могла надеяться. Много раз – даже, казалось бы, в незначительных случаях – чувствовалось ее руководство. Так было и тогда, когда мне предстояло принять жизненно важное решение.

Истинность вышесказанного может засвидетельствовать протоиерей Григорий Кравчина.

В. Б. Ч.,

США

Хочу рассказать, как я узнала о блаженной Ксении. Недавно я познакомилась с одной женщиной. Ее зовут Ольга. Она рассказала мне о Ксении Петербургской, о том, как она ей помогла.

У нее пропал сын. Ему было 15 лет. И не было от него известий целый год. Тогда она поехала в Петербург и плакала и молила блаженную Ксению о своем сыне. А через 3 дня она получила телеграмму с точным местонахождением ее сына.

В тот же день я купила книжку о святой блаженной Ксении Петербургской. Прочитала о том, скольким людям помогла Ксеньюшка. И очень верю, что она поможет и мне избавиться от тяжелого недуга. Юлия, г. Москва, 2001 г.