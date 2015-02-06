Чудеса святой блаженной Ксении

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ТАТЬЯНА КИРИЛЛИНА | 
6 февраля Православная Церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. Ко святой блаженной Ксении Петербургской верующие обращаются с молитвой в самых разных жизненных ситуациях. Мы публикуем подборку писем, пришедших в храм во имя Смоленской иконы Божией Матери и часовню святой блаженной Ксении Петербургской (на Смоленском православном кладбище), рассказывающих о чудесной помощи блаженной Ксении.
Чудеса святой блаженной Ксении
Врач сомневался – а родные молились

В 1997 г. получил два серьезных ножевых ранения в живот. Внутренние органы были сильно травмированы. Операция длилась 6 часов. Жена и сестра во время операции горячо молились. Но врач, делавший операцию, не обнадежил родственников – слишком серьезное было ранение.

Сестре дали телефон Смоленского храма. Был отслужен молебен, после которого раны стали быстро заживать, вопреки прогнозам врачей, считавших состояние Николая безнадежным. Сейчас – здоров, прислал письмо, в котором благодарю Бога и св. Ксению за исцеление. Раб Божий Николай Г., г. Грязи.

Храм Смоленской иконы Божией Матери. Фото Анны Гальпериной

Храм Смоленской иконы Божией Матери. Фото Анны Гальпериной

«Все обошлось без больницы и уколов»

Здравствуйте, уважаемый отец Виктор! Мы с дочкой писали Вам в мае этого года и просили отслужить молебен святой блаженной Ксении Петербургской, просили ее помощи в обмене квартиры и о здоровье моей дочери Ксении, которая часто страдает приступами бронхиальной астмы, и о здоровье и вразумлении ее отца, который еще не видел свою дочь и пока что не приходил к нам.

И, конечно, главное – всегда прошу святую блаженную мать Ксению о вразумлении меня, грешной. Ведь все неприятности и беды с нами только по Промыслу Божьему.

Я очень Вас благодарю, отец Виктор, и служителей вашего храма, благодарю св. блаженную Ксению, что по ее молитвам Господь послал нам разные блага! Только еще в мае мы не верили, что помощь Свыше будет так скоро!

Сейчас моя дочка чувствует себя неплохо, я, грешная и недостойная раба Божия, справляюсь с приступами дочки только св. маслицем, молитвой, физическими упражнениями. Конечно, не только я молюсь, а близкие люди тоже. Родные каждый раз не верят, что все обойдется без больницы и уколов (а это вызывает зависимость у астматиков), и все пока обходилось, Господь милует, Пресвятая Богородица и Ксения Петербургская всегда хранят!

Мы очень удачно обменяли квартиру. Вместо 2-комнатной в центре получили 3комнатную в очень удобном и близком от родных месте. Все дороги рядом, а место тихое. Мы пока даже не осознаем своего «счастья». Брат даже делает ремонт, т.к. от обмена получились еще и деньги на поправку нашего положения.

И еще я получила у нашего батюшки благословение молиться за отца своего ребенка, хотя ситуация просто казалось бы безнадежная. Я благодарю и за это св. блаженную Ксению и верю, что она обязательно поможет, что бы у нас все-таки была семья, и у моей дочки Ксении – отец, если это, конечно, в воле Божией. Отец Виктор, прошу Вас отслужите пожалуйста, если это возможно благодарственный молебен святой матери Ксении, о здравии рабов Божиих моих родных и близких и просто нуждающихся в помощи и заступлении. Благодарю Вас, храни Вас Господь! Раба Божия Мария.

Фото Анны Гальпериной

Фото Анны Гальпериной

«Дочь моя снова сошлась с мужем»

Я знаю о великой помощи, которую оказывает блаженная матушка Ксения, когда у могилки ее молятся или оставляют записочки, она особенно помогает сохраняться семьям. А у меня, превеликой грешницы, проблемы с детьми.

Я год назад писала к Вам одно прошение – младшая дочь ушла от мужа, жили в разводе почти 5 лет, и уже так мир закрутил ее, что совсем погибала…

Страдал и муж ее, и сынишка (5 годиков ему). Мне посоветовали написать в часовню матушке Ксении, к Вам, я написала и помощь пришла незамедлительно!! Дочь моя сейчас сошлась с мужем. Живут в деревне, счастливы они и их сынок. Раба Божия Мария, г. Торез, Донецкой обл. 20.12.2000 г.

«Я на свободе»

Здравствуйте, отец Александр. С первых строк своего письма выражаю особую благодарность и огромное спасибо – я на свободе. Благодаря Ксении и Вам, отец Александр, произошло то, что никто и не мог представить. Сначала по помилованию сбросили четыре года – в это поверить нельзя и тут же еще условно досрочно освободили. И получается: еще девять оставшихся месяцев потерял.

Теперь вместе с семьей нахожусь на свободе, вот это чудеса, вот это сила Божия, которой никто не может воспрепятствовать. Господи, прими мой низкий поклон и огромное спасибо от раба грешного Дмитрия. Дмитрий, г.Кузнецк, Пензенская обл. 29.11.2000 г.

На проверке опухоли не обнаружили

В 1997 г. у Татьяны обнаружили опухоль; предстояла операция, так как болезнь прогрессировала. От верующих людей она услышала о великой молитвеннице о нас грешных св. блаженной Ксении Петербургской. Татьяна стала регулярно читать акафист угоднице Божией. В июне 1997 г. смогла приехать в Петербург и поклониться св. Ксеньюшке. Татьяна заказала молебен. Взяв земли и масла из часовни, уехала домой.

Осенью врач на контрольной проверке опухоли не обнаружил, снял с учета, и на карточке появилась надпись: «выздоровела». Татьяна прислала письмо с просьбой отслужить благодарственный молебен. Татьяна Т., г. Упеча, Брянской обл., июль 1998 г.

Фото Анны Гальпериной

Фото Анны Гальпериной

Работа по специальности нашлась

Я был в 35 учреждениях в поисках работы. К счастью, попала мне в руки книга «Святая блаженная Ксения Петербургская». Я три дня постился, причастился, молил Бога о помощи. Читал акафист св. Ксении Петербургской и молитвы Божией Матери перед иконой “Нечаянная Радость” рано утром, с зажженными свечами. Написал письмо с просьбой отслужить молебен в часовне. И работа по моей специальности нашлась. Вот уже 6 месяцев я работаю. Слава Богу за все. Иван Т., Чувашская республика, 1998г.

Дарование свободы

Здравствуйте многоуважаемый настоятель о. Виктор. Пишет вам из Волгограда р.б. Нина. Мой сын Олег был под следствием. Ему присудили 3 года строгого режима.

И вот, Слава тебе Господи, по молитвам Вашим и святой блаженной Ксении совершилось чудо. Наш Господь и Пресвятая Богородица даровали р.б. Олегу свободу и в июле он был уже дома. Слава и благодарение Господу за все.

 Дом продали дешевле

Пишет Вам Марьяна из Украины. Письмо Ваше получила, за которое Вам огромное спасибо. Когда писала Вам свое первое письмо, то у меня была большая проблема: никак не могла купить дом. Но в тот же день, когда отправила письмо, моя знакомая предложила мне купить дом, который продавался возле нее.

Я и раньше слышала про этот дом, но цена была слишком большая, да и еще были покупатели. Но дом продали нам и дешевле, чем раньше хотели продать. Вот так помогла нам святая Ксения. Марьяна, Закарпатская обл. 2001 г.

Часовня блаженной Ксении. Фото Анны Гальпериной

Часовня блаженной Ксении. Фото Анны Гальпериной

Лекарства не помогали

Я писала Вам письмо, чтобы святая блаженная Ксения Петербургская помогла мне в поисках работы. И какое же было счастье, когда через 2 дня после отправления письма, мне позвонили и предложили работу, где я сейчас и работаю.

В 38 лет Светлана заболела: сильно потеряла в весе, задыхалась, не могла ходить, не могла принимать пищу. Медицинское обследование показывало, что она совершенно здорова. Но силы с каждым днем ее оставляли.

Однажды, вернувшись домой, она почувствовала себя очень плохо, заболела печень и сердце, лекарства не помогали. Светлана чувствовала, что умирает. Лежа в постели, держала книгу о блаженной Ксении Петербургской и молилась святой, чтобы та сохранила ее жизнь ради дочери. Через несколько минут ей стало легче.

С этого дня началось постепенное выздоровление, Светлана и ее близкие благодарят Господа и св. блаженную Ксению за явленное чудо. Светлана, г. Рязань,1998 г.

Таблетки больше не нужны

Здравствуйте, многоуважаемые отец настоятель и другие священники и служители Смоленской церкви! И все, которые служили о моем здоровье и здоровье моих детей и внуков в часовенке Ксении Блаженной.

Письмо Ваше получила в четверг 21 декабря 2000 г. с лепестком розы. Я так обрадовалась, что не поверила своим глазам, ведь у меня не было точного адреса. Я посылала письмо, как «на деревню, дедушке». Письмо все-таки дошло до Вас.

Я очень, очень Вам благодарна за все, что Вы сделали для нас. Доброго Вам здоровья и низкий поклон. Как в вашем письме было написано, я положила лепесток в пузырек с маслом и растирала этим маслом голову и ноги.

У меня очень сильные головные боли, больные ноги, почки и печень. За эти дни, что я растираю голову и ноги, я выпила только одну таблетку. У меня есть книга о блаженной Ксении, молитву ее читаю каждый день и акафист. Пишу письмо, а у самой слезы на глазах, такое Вы большое делаете людям добро. Сердюкова Валентина, 64 года. Московская обл. г.Кашира.

Врачи от мамы отказывались

Наша мама вот уже два месяца была тяжело больна, лежала в постели. Когда мы получили святое масло из часовни, помазали им маме лоб, слава Богу, по молитвам св. Ксении ей стало лучше, она поднялась с постели и теперь уже работает, а ведь врачи от нее отказывались – не верили в ее выздоровление. Семья Т., Московская область.

Из квартиры не выселили

В августе 1993 г. пропал мой муж, в октябре нашли его тело. Осталась я одна с дочкой. Дочке – 10 лет, мне 29. Квартира, в которой мы жили, принадлежала мужу, и он один был в ней прописан. Когда его не стало, мне предложили выселиться из этой квартиры.

Я всегда ходила и хожу в церковь. Там я познакомилась с женщиной, которая рассказала мне про Ксению блаженную, посоветовала молиться ей, дала акафист, который я переписала и стала читать, просить блаженную Ксению помочь нам с дочкой. Мои молитвы были услышаны, квартиру присудили мне. Марина С., г. Ульяновск, 1994 г.

Даже судья рассмеялась

Я инвалид I группы (паралич ног), болезнь моя длится уже 11 лет. Приобрел освободившуюся кооперативную квартиру. Через год появилась прежняя хозяйка квартиры и начала судебную тяжбу, которая тянулась с переменным успехом больше года.

В то время одна знакомая верующая женщина застала меня в подавленном состоянии. Тут же из сумки вынула книжечку «Житие Ксении Петербургской» и велела прочитать. Прочитал не сразу, думал: «Петербург – вон где, а Чита – вот где, как уж тут до Ксении дойдут мои молитвы».

В этой книжечке прочел об одном случае, когда св. Ксения помогла в решении судебного дела. Меня это как-то вдохновило. Между тем приближалось очередное судебное разбирательство. Не знаю почему, но мне пришла мысль написать небольшую икону блаженной Ксении и дать ее матери с собой на суд. Сам я занимаюсь иконописью, т. к. имею художественное образование, пишу иконы.

Мама бережно к ней приложилась, завернула в салфетку, положила в сумку и пошла на суд. Я же тем временем молился, прося Господа и блаженную Ксению помочь нам. Дивны дела Господни!

В суде произошел удивительный случай: бывшая хозяйка квартиры, отвечая на вопросы судьи, так запуталась, что сама рассказала, как купила эту квартиру по фиктивным документам. Даже судья рассмеялась.

Мама вернулась домой обрадованная. А икона св. блаженной Ксении всегда с нами. Так что для Господа и его угодников расстояние не помеха. Дивен Бог во святых Своих, Ему же слава во веки. Аминь! Дмитрий Р., Чита, 1994 г.

Спасение во время пожара

Я живу в г. Кузнецке. а моя внучка – в Калужской области. Я всегда молюсь св. Ксении, чтобы она сохраняла мою внучку Ксению и ее семью от бед.

Однажды зимой в доме внучки погас свет. Муж уехал, дверь запер. Внучка при свечке читала книгу, ее 6-месячная дочь спала. Услышав странные звуки, Ксения вышла в сени и увидела, что на чердаке начался пожар (из-за неисправности системы отопления). Ксения схватила дочку, выскочила чудом на улицу, не помнит, как открыла запертую мужем дверь. Тут произошел сильный взрыв. Господь сохранил их! Я думаю, что это матушка Ксения спасла мою внучку и правнучку. З.Е., г. Кузнецк, Пензенская обл., 1996 г.

На суде неправедном скорая защитница

Здравствуйте, уважаемый батюшка! Пишет Вам многогрешный раб Божий Вячеслав и моя семья. Прошу Вас отслужить молебен святой блаженной Ксении.

Мы, семья военнослужащих, прибыли из Черниговской области к новому месту службы в Львовскую область (Украина). Через один год мне позвонили со старого места службы, что я в документах неправильно написал и на меня насчитали 5 тысяч гривен, но я был уверен, что такой ошибки я не мог допустить, и денег не воровал. Для меня эта новость была большой скорбью: “Посадят в тюрьму, на кого семья останется?”.

Но незадолго до этого случая наша семья приобрела житие и акафист св. блаженной Ксении, где сказано (Икос 7): “Радуйся, клеветою уязвленных от отчаяния избавляющая; радуйся, на суде неправедном скорая защитница”.

И вот со слезами на глазах я взял акафист и, стоя на коленях, читал его, и читал потом каждый день. Я хотел даже ехать туда разбираться, но случилось чудо. По молитвам св. блаженной Ксении Господь свел меня с людьми, которые помогли мне разобраться с этой неправдой. Одни молились за меня, другие помогли с документами.

И вот уже прошло три года, а о том, что было, и не слышно. А все это по молитвам св. блаженной Ксении. Вся наша семья: Вячеслав, Ольга, отр. Иоанн, млад. Анна. 20.11.2000 г.

Счастливы дочь с мужем и их сынок

Господи благослови! Я знаю о великой помощи, которую оказывает блаженная матушка Ксения, когда у могилки ее молятся или оставляют записочки, она особенно помогает сохраняться семьям. А у меня, превеликой грешницы, проблемы с детьми.

Я год назад писала к Вам одно прошение, младшая дочь ушла от мужа, жили в разводе почти 5 лет, и уже так мир закрутил ее, что совсем погибала… Страдал и муж ее и сынишка (5 годиков ему). Мне посоветовали написать в часовню матушке Ксении, к Вам, я написала и помощь пришла незамедлительно!! Дочь моя сейчас сошлась с мужем. Живут в деревне, счастливы они и их сынок. К Вам, дорогой пастырь, с земным поклоном и любовию о Христе. Раба Божия Мария.

Помолилась и легла спать, и было чудо

Христос Воскресе! Батюшка Виктор, письмо Ваше получила с лепесточком розы святой Ксении. Благодарю Вас за ваши труды и любовь к нам, и прошу Вас отслужите в вашем храме благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, Царице Небесной и Ксении Блаженной от Антонины, Владимира и Наталии.

Батюшка, получила Ваше письмо, плакала от радости и молилась в этот вечер со слезами на коленях. Помолилась и легла спать, и было чудо. Вдруг такой запах цветов – не передать, какие-то секунды, до двух раз. Я такой запах никогда в жизни не ощущала и никогда его не забуду. В доме у меня нет ни цветов, ни духов. Это мати Ксения ко мне пришла. Я еще раз помолилась, поблагодарила всех и уснула. С любовью о Господе.

Врачи разводили руками

Дорогой отец Виктор, здравствуйте! Пишу Вам, чтобы рассказать о чуде, явленном Господом по молитвам блаженной матери Ксении.

В конце ноября 2000 г. я неожиданно заболела. Болела тяжело, но уповая на помощь Божию, понимала, что она обязательно придет. За меня молились дочь с зятем, которые 12 ноября 2000 г. обвенчались. Теплилась мысль, что болезнь дана по грехам для укрепления веры.

Будучи больной, я ходила в сопровождении дочери и зятя в храм на службы, ездила к святой блаженной Матроне, к Преподобному Сергию в Троице-Сергиеву Лавру и на родину Преподобного – в Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь, несколько раз причащалась. Прошла обследование в клинической больнице, но проведенный курс лечения не дал никаких результатов.

Дочь с зятем ежедневно ходили в храм на службы, заказывали молебны о моем здравии. Я таяла, оставшись дома одна, плакала перед иконой Спасителя. Плакала горько, хотя и понимала, что на все Божья воля. Не все сделано в этой жизни в свои 52 года. Работаю учителем русского языка и литературы; в семье муж, дочь с зятем.

Наше воцерковление началось с 1991 года. Дочери было 11 лет. Зять к вере пришел два года назад Елена и Дмитрий познакомились в храме 5 мая 2000 г. на Светлой Седмице, на празднике иконы Божией Матери “Живоносный источник”. Летом совершили со мною паломнические поездки в Муром, в Дивеево, в Оптину пустынь. С Божией помощью дети начали создавать истинно православную семью, почитая пост, молитвы, воздержание.

В конце февраля я потеряла всякую надежду на исцеление. Дочь с зятем молились, не теряя надежды. Дочь написала письмо в храм Смоленской иконы Божией Матери с просьбой отслужить молебен о моем здравии святой блаженной Ксении.

С 1994 года Елена читает Акафист блаженной Ксении. Акафист и иконку с часовни дочери привезла матушка Мария – жена ее духовного отца Иоанна. 29 марта муж собирал меня, чтобы отвести на лечение в военный госпиталь. Елена с Дмитрием, открыв почтовый ящик, были до слез тронуты. С волнением мне вручили конверт. Ваше письмо с лепесточком розы, смоченным маслицем из неугасимой лампадки вызвало у меня такую радость!

Плача навзрыд, я целовала изображение часовни. Я почувствовала, по чьей молитве пришла помощь, благодатная помощь Божия, которую мы все просили. С письмом, с лепестком розы в пузырьке с растительным маслом, с Акафистом и кассетой (тоже с Акафистом блаженной Ксении) я отправилась в госпиталь. Прошла глубокое обследование; ничего страшного не найдя, врачи разводили руками, ибо мое состояние и внешний вид не соответствовали хорошим результатам.

“Загадочную” болезнь частично расшифровали и ограничились медикаментозным лечением. А я ежедневно крестообразно помазывала лоб и больные места маслицем. КАКОЕ БЛАГОУХАНИЕ ИСХОДИЛО ОТ МАСЛИЦА С ЛЕПЕСТОЧКОМ В БОЛЬНИЦЕ!!! Через две недели меня выписали…

Дома масло перестало благоухать, но остался тонкий аромат. Меня ждал подарок от дочери и зятя: удивительная икона святой матери Ксении, приобретенная ими на Православной ярмарке. Это изображение сделано с рисунка, принадлежавшего святому праведному Иоанну Кронштадтскому.

Сейчас я хожу на работу, читаю Житие святой блаженной Ксении Петербургской; с маслицем с лепесточком розы я не расстаюсь, ибо чувствую, что мне помимо моей воли навязывается болезненное состояние и непонятный страх. Особенно часто это бывает по утрам, когда я собираюсь на работу в школу. Но в выходные и свободные дни, когда я собираюсь в храм, такого состояния не бывает.

Отец Виктор, огромное Вам спасибо за молебен и за письмо. Оно пришло так вовремя! Я благодарю Господа Бога и святую блаженную матерь Ксению. Дивен Бог во святых своих! Грешная Нонна г. Москва.

Спасибо тебе, святая мати Ксения!

От позора, клеветы и несправедливости спасла Ксения

Здравствуйте! Хочу поделиться с Вами и с Вашими прихожанами своей радостью и верою, которую ношу в своей душе, в святую блаженную мать Ксению Петербургскую! Мне сейчас 35 лет.

Зовут меня Наталья, у меня двое детей. 20 лет уже болею тяжелым сахарным диабетом, колю инсулин. С каждым годом становлюсь все больнее и слабее. Пенсия минимальная. И решила я немного помочь материально своей семье. После смерти свёкра остался маленький домик, и я решила поставить туда квартирантов – мужчину-инвалида с сыном, взрослым парнем – за небольшую плату.

И вот тут-то навалились на меня беды и несчастья. Организовал этот «инвалид» там бандитский притон, стреляли из пистолетов, визжали женщины, по 5 машин ставили во двор дома. Я ходила, просила прекратить безобразия, так как за квартиру он не платил, то я просила освободить домик. Но я была слишком слабая и больная, чтобы с ними бороться. Ходила и в милицию, но и там дали от ворот поворот. И я, собрав все свои последние силы, вместе с мужем (таким же слабым и больным) пошла и выставила вещи, рано утром, пока не успела собраться вся банда.

Чего же мне это стоило! Оказывается, у них были связи с милицией и бандитами. Я заперлась в домике и сидела там неделю, а все это время рядом с забором ходила «братва» и кричала, что мне не жить и прочие угрозы. Через неделю накал страстей поулегся, но на меня открыли уголовное дело в милиции, за то, что я, якобы, избила бандитов. Представьте – я в полумертвом состоянии, да еще меня каждый день дергает милиция.

Я похудела – остались кожа и кости, был очень высокий сахар в крови, с трудом передвигалась по комнате. Моя мама сильно плакала и просила Господа помочь мне. А перед этими событиями мы наложенным платежом получали серию книг «Великие пророки», и одна из них была «Ксения Петербургская». Моя мама настолько сильно поверила в эту святую, что передала свою веру и мне. Наши знакомые отслужили молебен в Петербурге.

А я, тем временем, в тяжелом состоянии лежала в эндокринологическом отделении городской больницы. Через 2 месяца меня перевели в краевую психиатрическую больницу с тяжелой депрессией. Здесь тоже пролежала 2 месяца. Вышла и сразу к адвокату – отнесла выписку из больницы.

На 17 июня 1999 г. был назначен суд надо мной, а я не переставала молится моей святой Ксении. Совершенно внезапно мое состояние изменилось – начался абсцесс после уколов и t = 40. Я не в силах была больше ложиться в больницу, начала делать компрессы и дочка колола мне пенициллин. Но ничего не помогало.

Мама и дети день и ночь молили Ксению о помощи, а я лежала в бреду. И вот на 3-и сутки часа в 4 утра я очнулась и увидела возле кровати маленькую старушку в белом платочке. Она мне говорит: «А что же это у тебя из ушка вытекло?» И я опять провалилась в бессознание. Утром мама подошла ко мне и вскрикнула – вся подушка была залита желтовато-красной жидкостью. Мы так и не поняли, откуда она вытекла. Мы решили вызвать «скорую».

Меня отвезли в реанимацию, затем в хирургию, несколько раз резали ногу, потом снова в эндокринологию. Но, оказывается, что через 10 дней после того, как меня резали, вышла амнистия. А потом еще одно чудо – мне позвонила судья и сказала, что суда надо мной не будет. Это было применено впервые в практике суда, обычно сначала идет суд, а в конце объявляют, что человек амнистирован.

После этого суда я бы опять была в реанимации. Я была ошеломлена, я поняла, что меня от позора, клеветы, обиды, несправедливости спасла Ксения. Как ни трудилась подкупленная милиция, следователь, подкупленный судья – у них ничего не вышло, потому что делали они неправедное дело и святая Ксения не позволила им совершить этот произвол. Спасибо тебе, святая мати Ксения! Я тебя люблю и молюсь тебе денно и нощно.

Пожалуйста, дорогой настоятель, отслужите молебен на могилке святой Ксении за здоровье моих близких, пусть она испросит щедрое благословение на все благая дела наши у Милосердного Отца небесного. Смолыгина Наташа, г. Ставрополь.

Чудеса святой блаженной Ксении

Операция прошла так успешно, что даже врачи не ожидали

Cлава Богу, отец Виктор. Пишет Вам р.б. инокиня Наталия из Житомирской области. Вернее инокиня я всего год. До этого времени я жила в г. Санкт-Петербурге и ходила в Ваш приход. Правда, до определенного времени не очень часто, т.к. я инвалид и мне было затруднительно передвигаться без посторонней помощи.

Молитвами матушки Ксении со мной произошел следующий случай. В булочной около моего дома на 17-ой линии у меня украли ортопедическую трость, без которой ходить было особенно тяжело, тем более зимой – был канун дня памяти матушки Ксении. Материально я жила очень бедно, на палку нужно было откладывать три пенсии. По Божией милости я добралась до кладбища и обратно на 17-ю линию без посторонней помощи.

Ночью мне снится сон, будто я иду по улице и подходит ко мне пожилая женщина (как матушка Ксения на рисунке Иоанна Кронштадтского) и говорит: “Ты почему не соглашаешься на операцию?” – отвечаю: “Денег у нас с мамой даже на палочку новую нет, не то, что на операцию”. А она отвечает: “Приходи ко мне, у людей с тобой напросим”.

Утром все рассказала маме. Как быть? Я поняла, что моя любимая святая поможет мне. Нужно ходить на кладбище и просить милостыню. Мама в слезы: “ты что, позор такой”. А я ходила, просила милостыню до самой Пасхи. На Пасху причастилась в Вашем храме и через два дня мама увезла меня в Москву на операцию. Операция прошла так успешно, что даже врачи не ожидали.

Вернувшись домой мне нашлась подходящая работа, мое материальное положение значительно улучшилось. В свободное время я старалась сходить в часовню к матушке Ксении и поблагодарить за все. В сентябре 1999 года умерла мама, мне было очень тяжело и скорбно.

Знакомые монахини пригласили к себе в монастырь на Украину. По благословению о. Николая с острова Залита я осталась в том монастыре. В мирской жизни меня звали Дашей. Староста Вашего храма наверное меня помнит, т.к. я просила милостыню. Прошу Ваших святых молитв. С любовью о Господе инокиня Наталия. 2000 г.

Родился здоровенький мальчик

Одна молодая матушка, ожидая появления на свет своего второго ребенка (ее первый ребенок скончался еще младенцем), находилась под наблюдением докторов, так как у нее уже и раньше бывали осложнения, связанные с неудачной беременностью. Теперь онa страдала непрерывными кровотечениями, и доктора опасались, что и эта беременность окажется неудачной.

Она и ее муж очень хотели иметь детей. Они решили отслужить панихиду по Владыке Иоанну Шанxaйcкoмy и блаженной Ксении. Панихида была отслужена о. Георгием Л. На следующий день кровотечение у больной внезапно полностью прекратилось, к великому удивлению докторов, и больше не повторялось. Остальные месяцы беременности протекли совершенно нормально. Родился нормальный, здоровенький мальчик.

Он очень веселый и большой непоседа. Его родители убеждены, что счастливым появлением сына на Божий свет они обязаны чудесной помощи, явленной им по Молитвам Владыки Иоанна Шанхайского и блаженной Ксении Петербургской. МП, 29 марта 1975 г.

Я получила работу, а дочь нашла жениха

Весной я посылала письмо настоятелю Смоленского храма в Петербурге с просьбой отслужить молебен святой блаженной Ксении обо мне, Вере, и о моей дочери Надежде. Я писала, что мне 54 года, что я потерялa работу и не могла никуда устроиться, так как в таком возрасте на работу брать не хотят. Я также писала, что моей дочери Надежде 27 лет и что она никак не может выйти замуж.

Я верила, что если будет отслужен молебен святой блаженной Ксении, то она поможет нам. Дома и я, и дочь читали акафист и молитву блаженной Ксении. Затем я получила письмо, в котором сообщалось, что молебен святой блаженной Ксении отслужен. Прошло нe много времени и мне позвонили и пригласили на работу. Сейчас я работаю. А моя дочь встречается с молодым человеком, у них все хорошо, и они хотят пожениться. Вера, Надежда. Москва

Постоянная помощь всей семье

Я, находясь в затруднительном финансовом и семейном положении, имея на руках двух малолетних детей, искала подходящую работу и выход из создавшегося тяжелого положения.

Прочитав жизнеописание блаженной Ксении, я решила обратиться к ее помощи и в одно из воскресений собиралась отслужить по ней панихиду. В то же время и моей маме явилась эта мысль, и мы, не сговариваясь, пришли в церковь с одним и тем же намерением. Это было на Новый год (по старому стилю) и в канун памяти преподобного отца нашего Серафима Саровского, которого я также почитаю.

На другой же день я получила вызов на высокооплачиваемую и подходящую мне работу. С тех пор прошло уже больше года, и я еще не раз обращалась к угоднице Божией блаженной Ксении, всегда получала скорую помощь в разных делах.

Так, мой отец, находясь после очень тяжелой операции в больнице, полторы недели страдал от икоты, так что разрывались швы и он не мог поправиться. Врачи прибегали к разным средствам, но икоту остановить не могли. Я отслужила панихиду по блаженной Ксении, и в тот же вечер икота прекратилась.

Полгода спустя у папы появилась очень подозрительная опухоль на шве. Я снова помолилась блаженной Ксении – опухоль оказалась не злокачественной.

Обстоятельства моей семейной жизни были причиной очень многих тяжелых переживаний, и я неоднократно обращалась к помощи блаженной Ксении. И Господь, по ее молитвам, устроил мою жизнь лучше, чем я могла надеяться. Много раз – даже, казалось бы, в незначительных случаях – чувствовалось ее руководство. Так было и тогда, когда мне предстояло принять жизненно важное решение.

Истинность вышесказанного может засвидетельствовать протоиерей Григорий Кравчина.

В. Б. Ч.,

США

Помогла найти сына

Хочу рассказать, как я узнала о блаженной Ксении. Недавно я познакомилась с одной женщиной. Ее зовут Ольга. Она рассказала мне о Ксении Петербургской, о том, как она ей помогла.

У нее пропал сын. Ему было 15 лет. И не было от него известий целый год. Тогда она поехала в Петербург и плакала и молила блаженную Ксению о своем сыне. А через 3 дня она получила телеграмму с точным местонахождением ее сына.

В тот же день я купила книжку о святой блаженной Ксении Петербургской. Прочитала о том, скольким людям помогла Ксеньюшка. И очень верю, что она поможет и мне избавиться от тяжелого недуга. Юлия, г. Москва, 2001 г.

http://www.pravmir.ru/blazhennaya-kseniya-premudraya-vdova1/

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Селедков АВ

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