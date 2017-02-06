В России собираются запретить странные имена

Дазвсемир — “Да здравствует всемирная революция“Дотнара — “Дочь трудового народа“Ленгенмир — “Ленин — гений мира“Ленинид — “Ленинские идеи“Лориэрик — “Ленин, Октябрьская Революция, Индустриализация, Электрификация, Радиофикация и Коммунизм“Леундеж — “Ленин умер, но дело его живет“Пофистал — “Победитель фашизма Иосиф Сталин“Пятвчет — “Пятилетку в четыре года!“Урюрвкос — “Ура, Юра в космосе!“Перкосрак — “Первая космическая ракета“Гертруда — "Героиня труда "Даздрасмыгда — Да здравствует смычка города и деревниДаздраперма — Да здравствует первое маяЗипанальда — зимовка Папанина на льдуКукуцаполь — Кукуруза — царица полейЛагшмивара — Лагерь Шмидта в АрктикеЛапанальда — Лагерь папанинцев на льдинеНисерха — Никита Сергеевич ХрущевТролебузина — Троцкий, Ленин, Бухарин, ЗиновьевЯсленик — Я с Лениным и КpyпскойВладипут — Владимир Путин.Едрос — Единая РоссияДмимедпрос — Дмитрий Медведев премьер РоссииВпудмед — Владимир Путин, Дмитрий МедведевТранаш — Трамп наш.Мовсор — Мочить в сортире.