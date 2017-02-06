В России собираются запретить странные имена
Дотнара — “Дочь трудового народа“
Ленгенмир — “Ленин — гений мира“
Ленинид — “Ленинские идеи“
Лориэрик — “Ленин, Октябрьская Революция, Индустриализация, Электрификация, Радиофикация и Коммунизм“
Леундеж — “Ленин умер, но дело его живет“
Пофистал — “Победитель фашизма Иосиф Сталин“
Пятвчет — “Пятилетку в четыре года!“
Урюрвкос — “Ура, Юра в космосе!“
Перкосрак — “Первая космическая ракета“
Гертруда — "Героиня труда "
Даздрасмыгда — Да здравствует смычка города и деревни
Даздраперма — Да здравствует первое мая
Зипанальда — зимовка Папанина на льду
Кукуцаполь — Кукуруза — царица полей
Лагшмивара — Лагерь Шмидта в Арктике
Лапанальда — Лагерь папанинцев на льдине
Нисерха — Никита Сергеевич Хрущев
Тролебузина — Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев
Ясленик — Я с Лениным и Кpyпской
Владипут — Владимир Путин.
Едрос — Единая Россия
Дмимедпрос — Дмитрий Медведев премьер России
Впудмед — Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Транаш — Трамп наш.
Мовсор — Мочить в сортире.
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