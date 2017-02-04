Законопрослушный гражданин

Тайно записанные аудиофайлы разговоров признаны доказательством в суде

Пусть и с большим запозданием, но судебная практика меняется под воздействием технического прогресса. Недавно Верховный суд России признал доказательством аудиозапись разговоров, сделанную тайно — в январе это было обнародовано. Речь шла о деле по взысканию задолженности. Это решение Фемиды юристы называют знаменательным и важным, поскольку такие доказательства порой — единственные в деле.