С долгами на выход
Законопроект о выселении должников из единственного жилья поддержал ЦБ
Вчера впервые состоялось публичное обсуждение резонансного законопроекта, позволяющего изымать единственное жилье у должников с долгом от 5% от стоимости недвижимости. Несмотря на то что против выступили Росимущество, Общественная палата и ряд экспертов, ЦБ "концептуально поддержал" проект. Регулятор явно встал на сторону кредиторов, невзирая на проблемы граждан, которые могут лишиться квартиры, например, за долги по потребительским кредитам или алиментам. Минюст обещал доработать документ с учетом всех пожеланий, но на пути проекта готовы встать депутаты. kommersant.ru/doc/3206774