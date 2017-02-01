Цены на лекарства могут вырасти на 20%

Так бизнес оценил последствия введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами

К 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%. Это произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами, подсчитали в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Тем временем пилотный проект по маркировке, призванный защитить фармацевтический рынок от контрафакта, стартует уже 1 февраля, а обязательными QR-коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года.