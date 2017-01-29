Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тыс. рублей

Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тыс. рублей

Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. А ожидания почти трети сограждан не простираются далее 15–20 тыс. То есть фактически на уровне средних выплат людям, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Столь скромные запросы кажутся удивительными, однако эксперты поясняют, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии. Кроме того, большинство людей считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов утраченного заработка.