Мелодии и ритмы Гулага

Аватар
33
Группа "Vivisectors" - одна из замечательнейших отечественных команд, играющих сёрф-рок. Знаменита тем, что в 2006 году записала альбом "Gulag tunes" - Мелодии и ритмы Гулага.

На альбоме представлены известные советские песни в стиле шансон, исполненные в стиле surf и вставками из кинофильмов. Проект "Gulag tunes" был продолжен альбомами "... и другие хорошие мелодии" и "Мелодии любви". Обложки для альбомов рисовал сам руководитель проекта Майк Антипов, один из немногих энтузиастов, пытающихся прижить ростки сёрф-рока в наших суровых климатических условиях.

Вот так они играют. Гитарист и есть главный "Вивисектор" Антипов.

В 2012-2013 годах "Вивисекторы" провели гастрольный тур в США.

Послушать "Мелодии и ритмы Гулага" и другие хорошие мелодии можно на Яндекс Музыке https://music.yandex.ru/artist/1131126?from=serp
- +

Селедков

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться