Мелодии и ритмы Гулага
На альбоме представлены известные советские песни в стиле шансон, исполненные в стиле surf и вставками из кинофильмов. Проект "Gulag tunes" был продолжен альбомами "... и другие хорошие мелодии" и "Мелодии любви". Обложки для альбомов рисовал сам руководитель проекта Майк Антипов, один из немногих энтузиастов, пытающихся прижить ростки сёрф-рока в наших суровых климатических условиях.
Вот так они играют. Гитарист и есть главный "Вивисектор" Антипов.
В 2012-2013 годах "Вивисекторы" провели гастрольный тур в США.
Послушать "Мелодии и ритмы Гулага" и другие хорошие мелодии можно на Яндекс Музыке https://music.yandex.ru/artist/1131126?from=serp