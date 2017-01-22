Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными

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В Министерстве финансов предложили «подумать» о запрете оплачивать крупные покупки наличными деньгами. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил глава ведомства Антон Силуанов

Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными
Как передает корреспондент со съезда «Единой России», Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России для повышения собираемости налогов.
www.rbc.ru/rbcfreenews/58834ff09a7947c6b9bba872?from=main
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Селедков

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