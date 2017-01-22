Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными
В Министерстве финансов предложили «подумать» о запрете оплачивать крупные покупки наличными деньгами. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил глава ведомства Антон Силуанов
Как передает корреспондент со съезда «Единой России», Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России для повышения собираемости налогов.
www.rbc.ru/rbcfreenews/58834ff09a7947c6b9bba872?from=main
www.rbc.ru/rbcfreenews/58834ff09a7947c6b9bba872?from=main