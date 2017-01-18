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Коломейцев о капремонте: Ещё не созрело время брать с жителей 100%
| 05:01
Argus1000
54
https://youtu.be/9kzLBgYUfEo
СЕРДЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОГОДЫ
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ПРАВДА
около 5 дней назад
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Кто "Хозяин" Сбербанка? Кому уходят наши деньги? https://youtu.be/ICegkV4dQhk
Александра_Климова
около 5 дней назад
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почему задерживают выплаты детских и пособия по уходу? мы живем за счет этого! разве есть такой закон разрешающий это делать?
alex59
около 5 дней назад
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аааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааа че, с Новым годом землЯки!
Николай
около 2 недель назад
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изыди демон
Это_Я
около 2 недель назад
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@Евген
Не надо так строго! С праздником!
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