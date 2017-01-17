СЕРДЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОГОДЫ

СЕРДЕЧНЫЕ СЮРПРИЗЫ ПОГОДЫ

Этой зимой климат преподносит такие перепады температуры и давления, что люди мрут невиданными темпами. Вроде бы, человек не пил и не курил, правильно питался и хорошо двигался, а раз – и его нет. То «скорая» не довезла до реанимации, то умер с таблеткой в руках… И возраст – далеко до пенсионного. Понятно, что были какие-то сердечно-сосудистые проблемы. Но человек их недооценил, вовремя не подстраховался, не подлечился.

Впрочем, в наших условиях уповать на медицину не приходится. «Спасение утопающего» у нас, как правило, дело рук самого утопающего. У меня пожилой родственнице недавно поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца». И что? Весь ассортимент рекомендаций свелся к кардиомагнилу и милдронату. И это все? Ну, еще питание и умеренная физическая активность.

А тут на просторах интернета я нашла такую вот историю. Мне она показалась поучительной в том плане, как надо следить за своим здоровьем. Правда, рассказчик, видимо, сам врач, и друзья-знакомые у него – профессора. Поэтому у нас последовать его примеру не удастся. Но все же хочу предложить ее вашему вниманию. Просто как поучительный (хотя и недостижимый) пример.

ИСТОРИЯ КОРОНАРНАЯ О СОБАКАХ

Несколько лет назад, прогуливая своих псюх, я заметил одну особенность - в самом начале прогулки, когда засидевшиеся псюхи особенно резво трусили по улице и я старался поспеть за ними - у меня начинали ныть мышцы спины и плеч. Сначала я не придал этому значения - все стресс-тесты я делал регулярно, памятуя о своей семейной истории, где все мужчины были отмечены коронарными проблемами. Как я позже понял - собаки проводили намного более эффективный стресс-тест, когда вечером по холодку и после ужина заставляли меня переходить на галоп - причем сразу, без разогрева. Ну, болит и болит, хрен с ним, подумал было я - но тут собаки преподнесли мне вторую подсказку. Я заметил, что когда они останавливаются помочиться - останавливаюсь и я, естественно, и боль проходит - совершенно! Мнда... Против такой комбинации — боль на нагрузке и облегчение ее при покое - я пройти не мог, старые мои учителя по терапии перевернулись бы в гробу! Утром - бегом к кардиологу, излагаю историю, немедленно на тредмил, стресс-эхо - норма. И симптомов не было. Кардиолог, молодой пацан, пожал плечами, сравнил старые и новые тесты, никаких изменений, иди, Миша, лечи нервы. Потянул мышцы и морочишь голову занятым коллегам.

Пристыженный, побрел домой. Вечером, гуляю - все повторяется, мистика, чистой воды мистика, антинаучная хрень... Решил забить. И забил. В ординаторской, чисто потрепаться за чашкой кофе, я рассказал свою нелепую историю очень пожилому врачу - он начал врачевать до моего рождения! Ему история не показалась нелепой - за телефон и отправил меня в крупный госпиталь, к такому же старому кардиологу. Он повторил стресс-тест - норма. Я стою, пристыженный окончательно, готовый провалиться сквозь землю. А он опять и опять прокручивает запись теста, рядом технолог бубнит — да норма, чего там. А он увидел-таки крошечное изменение сокращения перегородки, хм, иди-ка ты на следующий тест с радиологией, стресс-тест. Их я попросил врубить сразу скорость на максимум и поднять угол тредмила, без разогрева, как мои собаки, сразу! И тут все выяснилось, есть ишемия, и симптомы повторились. Дальше все пошло быстро и весело - ангиография, пару маленьких сосудов сужены, прибежал мастер по стентам, крошечный индус, насовал мне их три штуки. Домой на следующий день, здоров и весел, бегом на прогулку со своими псюхами - ничего не болит. Спасибо, мои серые целители, посрамившие врачей! Вот так мои собаки отплатили мне за любовь и заботу - спасли от возможного инфаркта...

Не забывайте любить, ребята, вернется сторицей