Район-банкрот?!

В заметке о долгах и шелках от 22 декабря прошедшего года размещённой на сайте Околицы приводил цифры взятые из Интернета.

«На 1 декабря 2016 года задолженность за природный газ у ООО «Татарская тепловая компания» 33,5 млн рублей.Не удалось найти цифры, отвечающие на вопрос, какую часть этого долга должно оплачивать население и каков долг бюджета перед ТТК?»

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НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Бюджет Новосибирской области может приостановить финансирование ряда районных бюджетов, если они не возобновят резко снизившиеся в декабре платежи поставщикам газа и угля. Если в январе ситуация не нормализуется, такие меры могут коснуться наиболее проблемных районов, заявил в пятницу в ходе совещания с главами районов губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.«Первое, что случится — приостановка финансирования вашего района, если в январе не поправите ситуацию. И вы потом объясните своим коллегам, почему они окажутся без зарплаты», — сказал Городецкий, обращаясь к главе Купинского района, который, согласно докладу министра ЖКХ и энергетики Евгения Кима, в декабре не заплатил поставщикам топлива ничего.Как сообщил в ходе совещания Ким, в декабре районы области резко сократили платежи с 39 до 29% от требуемых поставщиками сумм. Ряд районов при этом оплачивает по 1−2%. Долги за уголь на данный момент составляют 450 млн рублей, из них 98 млн рублей относится к просроченной задолженности. Долги за газ достигли 1 млрд рублей, просрочено около 649 млн рублей.Представители районов, от которых губернатор потребовал объяснений в ходе совещания, заявили, что имеют график платежей и следуют ему, а средства, невыплаченные в декабре, пошли на выплаты по вынесенным ранее судебным решениям. Губернатор в свою очередь подчеркнул, что некоторые руководители просто ждут региональной субсидии на погашение долгов перед поставщиками газа и угля.





Вполне вероятно,такое развитие событий, что в результате чиновники не получат свои зарплаты. Собственно об это говорит и губернатор области. С другой стороны, зачем нам столько чиновников и сопутствующие им затраты в системе местного самоуправления, только на их содержание сколько надо.

В Карасукском районе функции администрации города Карасука передали в районную администрацию. Может пора и у нас, таким образом поступить, городским и районным депутатам принять соответствующее решение.

Руководитель района В.В. Смирнов, по оценке председателя районного Совета депутатов Е.Г. Артюхова, высокомпетентный профессионал блестяще разбирающийся в системе городского хозяйства. В.В.Смирнов справится с управлением района и города. Сам Е.Г. Артюхов учится у В.В.Смирнова умению организовать управленческую деятельность.

Районным и городским депутатам предоставляется возможность показать уровень понимания проблем стоящих перед Татарским районом и городом Татарском, продемонстрировать свою способность находить решения по этим проблемам.

Граждане оценят гражданскую позицию депутатов их способности и умения.