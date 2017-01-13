Жизнь с открытой дверью...

Сразу же оговорюсь, что речь идет не о браке, зарегистрированном в загсе...

а о сожительстве без регистрации и венчания, именуемом почему-то «гражданским браком». Поэтому я беру это выражение в кавычки и далее для удобства буду называть это явление так. Такое словосочетание получило очень широкое распространение. Новомодные психологи рекомендуют пожить в таком «браке», кинозвезды и другие публичные люди не стесняются рассказывать на страницах журналов о своих свободных, «без штампа» отношениях. Почему людей привлекает жизнь в таком «браке»? Ответ очень прост. Все атрибуты настоящего брака есть, а ответственности никакой. «Гражданский брак» иногда называют пробным, то есть молодые люди хотят проверить свои чувства и пожить как муж и жена «понарошку», а потом зарегистрироваться. Хотя иногда о регистрации речь вообще не идет. Муж и жена — самые близкие друг другу люди, даже ближе, чем дети родителям. Спрашивается, а можно ли быть пробным отцом или матерью? То есть родить ребенка, а если не понравится, отдать в детский дом? Мало кто будет спорить, что это безнравственно.

Если любишь, то на 100%. Нельзя любить наполовину, особенно супруга или супругу. Это не любовь, а недоверие, неуверенность в любви, именно она и лежит в основе «гражданского брака». Известен пример, что в подобном союзе живут как бы с открытой дверью, так что всегда можно сбежать. Но если в доме всегда открыта дверь, то жить в нем холодно, неуютно и опасно.

Однажды на исповедь пришла ко мне девушка и сказала, что живет с парнем без штампа. И начала говорить про свободные, неформальные отношения. Я сказал ей: «Да вы же просто не уверены, любите ли его». Она подумала и ответила: «Да, вы правы, я до конца не знаю, смогу ли с ним прожить жизнь». Но если вы не уверены в своих чувствах, просто дружите, общайтесь, но не называйте это браком, не требуйте всего и сразу. То есть самого главного в этом «браке» нет — настоящей любви и доверия друг к другу.





В Интернете есть сайт «Пережить.ru». Он оказывает помощь тем, кто расстался с близким человеком. Автор этого сайта пишет про людей, которые уже несколько лет живут в «гражданском браке»: «В шестнадцать — двадцать лет они начали жить так называемым гражданским браком, и это длится три-четыре, а чаще — пять лет. Потом вдруг приходит понимание, что нужно что-то менять, что это путь в никуда. Начинается подготовка к свадьбе, порой уже покупают кольца. И тут они расстаются навсегда.

Некоторые даже успевают пожениться, но брак практически сразу распадается. И такой финал закономерен. Мы недооцениваем воспитательной роли „гражданского брака“, а ведь его неспроста так пропагандируют психологи столь не любимого мною „глянца“. Такая форма совместной жизни — вовсе не подготовка к браку, а совершенно иной путь. Это школа безответственных наслаждений.

Поэтому люди в „гражданском браке“ и живут довольно мирно, потому что бесы их не искушают — зачем сворачивать людей с гибельного пути? И когда после нескольких лет такого лжебрака они решают пожениться и вдруг осознают, насколько резко придется изменить свою жизнь, возложить на себя какие-то обязательства, — это приводит к тяжелым последствиям. Школа безответственных наслаждений не может подготовить к поступлению в академию ответственности и любви».

Любовь — это не вздохи на скамейке, как сказал поэт, а взаимная ответственность. Ее-то как раз (особенно у мужчин) в «гражданском браке» нет. В одном (кстати, совершенно светском) журнале прочел: «Для женщины „гражданский брак“ — иллюзия семьи, а для мужчины — иллюзия свободы». Женщины, находясь в подобном сожительстве, чаще всего хотят узаконить отношения. И понятно почему. Каждая женщина — потенциальная мать и не хочет, чтобы ребенок рос без отца и материальной поддержки. Опять же на алименты, наследство, квартиру рассчитывать трудно. Интересно, что женщина, как правило, называет своего сожителя мужем, а мужчина свою «гражданскую жену» любовницей, сожительницей, подругой. И лишь некоторые — женой. Мужики понимают, что ничего не теряют. Ребенка растить матери, деньги взыскать с такого «мужа» тоже дело весьма трудное.

Людям хочется иметь семью, домашний очаг, любить друг друга, но культ распущенности, наслаждений и безответственности засосал многих. Люди пытаются найти счастье в «гражданском браке» и не находят. Это лишь способ уйти от реальности, забыться и забыть то, что настоящее счастье возможно лишь когда супруги полностью верят друг другу, любят и отвечают друг за друга перед Богом и всеми людьми.

Упомяну про духовную сторону этого вопроса. Люди, которые пребывают в сожительстве, ставят себя вне нормальной церковной жизни, и они это чувствуют. На исповеди очень редко кто не осознаёт, что это большой грех (как правило, все в этом каются). Существует мнение: если лиц, находящихся в «гражданском браке», не допускать до причастия, то это их оттолкнет от Церкви и они вообще никогда не придут к Богу. Думаю, что это сущая ерунда. Задача священника не привлекать любой ценой в храм, а указывать путь ко спасению, иногда направляя и вразумляя. Я, например, придерживаюсь строгого правила не допускать живущих в «гражданском браке» до причастия. И не припомню (хотя, может быть, и было такое), чтобы люди потом покидали Церковь. После я их неоднократно видел в храме, а некоторые даже заключали законный брак, но об этом потом. Все зависит от того, как поговорить с людьми.

Обычно я вежливо говорю, почему причащаться пока рано. Сначала нужно разобраться в своих отношениях и либо зарегистрировать брак, либо не жить вместе. (Это не значит, что люди должны полностью порвать все отношения. Они лишь не должны жить плотской жизнью, ведь не все к этому сводится. Может быть, они одумаются и поженятся.)

Но до этого приступать к причастию нельзя. Это все равно что приходит причащаться человек, который два дня назад впал в блуд и говорит, что и завтра сделает то же самое. Запрещение причастия — это не отлучение от Церкви, анафема; это — епитимья. Ясно, что человек немощен, ему нелегко бывает сразу изменить жизнь, он может ходить в храм, молиться, исповедаться, но приступать к чаше в состоянии перманентного греха нельзя, это поругание Таинства. Нельзя говорить человеку, что черное — белое, а его грех — норма. Если Церковь ему не скажет правду, то кто? Сознание того, что «гражданский брак» ставит его вне евхаристического общения, вне чаши, может сильно повлиять на его жизнь. Ко мне пришла как-то раз женщина. Она хотела причаститься, но сказала, что много лет живет в «гражданском браке». Я принял ее исповедь, побеседовал, но сказал, что с причастием придется повременить. Она все поняла, уговорила своего мужчину зарегистрироваться и была потом очень благодарна. Случай этот, слава Богу, не единственный.

Из книги священника Павла Гумерова «Малая Церковь»