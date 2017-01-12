Как облегчить посмертную участь брата?
Три месяца назад у меня умер брат. Дважды он мне снился, и сны указывали на его явное неблагополучие. Я молюсь за упокой его души в храме, читаем псалтырь по соглашению, подаю сорокоуст в монастырях, где бываю. Жизнь его была грешная (алкоголик). Но перед смертью он много пострадал от тяжёлой мучительной болезни (рак прямой кишки).
Батюшка, что я могу сделать ещё, чтобы облегчить муки его души в вечности?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Снам верить не нужно, лучше на них вообще не обращайте внимания. О брате молитесь, поминайте дома и в храме. Отпевали его? Если нет, нужно заочное отпевание, брат ведь крещен был? А сорокоуст и церковное поминовение нужно заказывать не только в монастырях, а вообще. Можно раздавать милостыню в память о брате и просить людей помянуть его. А сами Вы ходите в храм? Молитесь утром и вечером, исповедуетесь, причащаетесь? Непременно делайте все это, потому что и о своей душе Вам нужно заботиться. Царство небесное Вашему брату! Храни Бог!
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