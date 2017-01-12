Без долгов и сигарет

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Каким представляют чиновники образцового гражданина

Без долгов и сигарет
Не успела страна проснуться после недельных новогодних праздников, как чиновники оглушили ее новыми инициативами. Так, Минюст предложил изымать единственное жилье у должников, которое сейчас считается неприкосновенным, а Минздрав — запретить продажу табака тем, кто родился после 2015 года. Оба этих предложения, спорных с точки зрения Конституции РФ, хорошо показывают уровень разработки и принятия государственных решений без полноценного профессионального и общественного обсуждения.
https://www.gazeta.ru/comments/2017/01/10_e_10469933.shtml
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Селедков АВ

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