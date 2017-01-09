Курильщики запомнят этот год

Какие тарифы и продукты подорожают в России в 2017 году

Судя по прогнозам экономистов, в наступившем году россияне будут гораздо здоровее, а те, кто не сможет отказаться от вредных привычек, — беднее. В 2017 году ожидается существенный рост цен на алкоголь и сигареты. Впрочем, подорожает также проезд на общественном транспорте и тарифы на коммунальные услуги. Разберёмся, что стоит учитывать при планировании семейного бюджета с 1 января.